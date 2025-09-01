POKRAJINSKA VLADA NASTAVLJA PODRŠKU OPŠTINI SEČANJ: Izgradnju turističkog kampa podržaće i resorno ministarstvo

POKRAJINSKA vlada je u nastavku podrške Sečnju samo ove godine uložila oko 130 miliona dinara za projekte i investicije u toj banatskoj opštini, izjavio je pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević.

Pres služba Pokrajinske vlade

- Dogovorili smo se da Pokrajinski sekretarijat i Ministarstvo turizma isprate ideju izgradnje kampa u Sečnju. U narednih mesec dana odobrićemo sredstva koja su neophodna za početak radova - rekao je Ivanišević i zahvalio Opštini i Turističkoj organizaciji na ideji turistički kamp kod obale Tamiša.

Ivanišević je zajedno sa domaćinima, predsednikom opštine Nebojšom Meljancem i direktoricom Turističke organizacije Sečanj Miljanom Milošević, posetio lokaciju na Tamišu na kojoj je predviđen turistički kamp koji će se prostirati na više od 4.000 kvadratnih metara u zaštićenom području.

Ivanišević se tokom posete Sečnju sastao i sa predstavnicima udruženja žena, sportskih, kulturnih i turističkih udruženja te opštine, kojima je predočio pojedinosti konkursa Sekretarijata u oblastima od interesa za opštinu kao i pojedinosti o predstojećim manifestacijama na kojima učestvuje i koje organizuje Sekretarijat.