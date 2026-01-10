KRAJ: Z1 ukida emitovanje ustaške emisije "Bujica"
HRVATSKA Z1 televizija objavila je na društvenim mrežama da ukida emitovanje ustaške emisije "Bujica" autora Velimira Bujanca.
Kako se navodi u saopštenju, emisija koju je vodio Velimir Bujanec postala je preveliki finansijski teret za tu medijsku kuću.
Navode kako je pravni pritisak, uzrokovan nizom sudskih tužbi povezanih sa sadržajem "Bujice", rezultovao ogromnim troškovima. Uz to, nad televizijom visi još nekoliko neizvesnih sudskih postupaka koji bi mogli dodatno da ugroze poslovanje.
