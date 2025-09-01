Srbija

BESPLATNA OBUKA IZ PRVE POMOĆI: Aktivnosti Crvenog krsta Vojvodine

Slobodan Bajić

01. 09. 2025. u 12:10

Povodom Svetskog dana prve pomoći, koji se svake godine obeležava druge subote u septembru, a ovaj put pada na 13. septembar, Crveni krst Vojvodine u Novom Sadu, organizuje besplatne obuke iz prve pomoći.

Crveni krst Vojvodine

Tako će u prostorijama Crvenog krsta Vojvodine u Pionirskoj ulici broj 8 u Novom Sadu, obuka za roditelje biti upriličena 2. i 4. septembra, od 18 do 20 časova.

Osnovna obuka za sve zainteresovane biće organizovana u istom prostoru, od 8. do 11. septembra, u ponedeljak, sredu i petak od 9 do 11 časova, odnosno, u utorak i četvrtak od 18 do 20 časova. 

