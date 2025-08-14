BISOKOP U DUNAVSKOM PARKU: U Smederevu do kraja nedelje filmovi pod vedrim nebom
Letnji bioskop „ Patosinema“, koji organizuje smederevsko pozorište PATOS nastavlja svoj filmski maraton u Dunavskom parku. Publika do kraja sedmice ima priliku da besplatno uživa u selekciji filmova prikazanih na prošlogodišnjem izdanju festivala.
Večeras, 14. Avgusta prikazuje se film „Spaljena zemlja“, napeti nemački triler o povratku kriminalca u Berlin i pljački koja izmiče kontroli. U petak, sledi „Priča o Eduardu Limonovu“, spektakularna biografska saga Kirilla Serebrennikova o kontroverznom piscu, I političaru, a u subotu, 16. avgusta film „Partenopa“, poetična i senzualna oda Napulju i njegovim ljudima, od mladosti do zrelosti jedne neobične heroine.
Sve projekcije u Dunavskom parku počinju u 20.30 časova.
Patosinema se održava u okviru Kulturnog leta uz podršku Centra za kulturu Smederevo.
