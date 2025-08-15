BESPLATNI PREGLEDI NA MAGNETNOJ REZONANCI: Specijalna bolnica u Vršcu dobija savremeni aparat, prvi u državnoj ustanovi u južnom Banatu
SPECIJALNA bolnica za psihijatrijske bolesti "Dr Slavoljub Bakalović" na jesen će dobiti magnetnu rezonancu, čime će postati jedina državna zdravstvena ustanova u južnom Banatu, koja će u svom sastavu imati taj neinvanzivni dijagnostički aparat. Za pacijente iz celog regiona to znači da više neće morati da idu u bolnice u Beogradu i Novom Sadu, ili da skupo plaćaju takve preglede kod privatnika, jer će ubuduće u Vršcu to moći da urade besplatno, samo uz uput.
Ovaj savremeni aparat, poslednje generacije - vredan oko 1,6 miliona evra - vršačka ustanova će dobiti u sklopu prekograničnog projekta "Rana dijagnoza - živeti dobro sa demencijom", koji realizuje sa bolnicom iz rumunskog grada Rešica.
Projekat predviđa i proširenje postojećeg dijagnostičkog centra, dogradnjom novog krila, u kom će magnetna rezonanca biti instalirana.
- Ti građevinski radovi se privode kraju, a prve pacijente bi trebalo da primimo već oko Nove godine. Važno je istaći da je uređaj prilagođen komfornijem pregledu, jer ima veći otvor, kao i dva izmenljiva stola za pripremu pacijenata. U značajno kraćem vremenu omogućava pregled celog tela u jednom snimanju, sa specijalizovanim softverima za dobijanje što preciznijih nalaza - ukazuje direktorka specijalne bolnice dr Jelena Đokić, naglašavajući da postoji velika potreba za ovakvim pregledima.
U njihovom dijagnostičkom centru - koji ima i skener i rendgen i ultrazvuk - trenutno radi dvoje radiologa, dok je još dvoje mladih lekara na specijalizaciji. Dok se ne budu uhodali u radu sa novim aparatom, oko čitanja nalaza će se konsultovati sa stručnjacima iz beogradskog Urgentnog centra, sa kojima je već dogovorena saradnja.
Bez liste čekanja
U DIJAGNOSTIČKOM centru specijalne bolnice dnevno se uradi između 15 i 20 pregleda na skeneru, kao i desetak na ultrazvuku i oko 15 na rendgenu.
- Za skener trenutno nemamo liste čekanja. Sve se završi za sedam-osam dana. Trudićemo se da i sa magnetnom rezonancom bude tako - kaže načelnik ovog odeljenja dr Milutin Ivković.
- Lokalna samouprava je bolnici ponudila je pomoć oko neophodne edukacije lekara i tehničara za rad na ovom aparatu. Jako nam je važno da što više zaposlenih bude obučeno i da magnet što pre počne sa radom. Tako ćemo spasiti mnoge živote - rekla je gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović i pohvalila rad ove ustanove, jer su kroz prekogranične projekte, sagradili i Centar za Alchajmerovu bilest, u kom su doživotno zbrinuti pacijenti sa tom bolešću, a uskoro će na isti način sagraditi i objekat za rehabilitaciju pacijenata koji su preživeli šlog.
