VRŠAČKA TRKAČKA LIGA PROMOVIŠE ZDRAV ŽIVOT: Svake subote na Gradskom jezeru okupljaju se maratonci i rekreativci

NA Gradskom jezeru u Vršcu godinama se, svake subote od 8 časova, održava Vršačka trkačka liga, u organizaciji VAK 1926.

Foto: VAK 1926

Za ovu ligu je specifično to što u njoj mogu učestvovati svi zainteresovani građani, bez obzira na to da li imaju trkačko iskustvo ili ne. Važno je samo da se ljudi motivišu na kretanje i rekreaciju, kako bi na taj način poboljšali kvalitet opšteg zdravlja i opštu kondiciju.

-Ovo nije trkanje i ovde se ništa ne plaća. Samo se gube kilogrami i dobija dobro raspoloženje – kažu organizatori, koji pozivaju sugrađane da im se i ove subote pridruže na jezeru.

Foto: VAK 1926

Trči se staza od pet kilometara. Svakom učesniku se meri vreme, ali bez imperativa pobede. Formira se i nedeljna tabela, koja ima za cilj da motiviše učesnike, ali ne da budu bolji od drugih, već da budu bolji od sebe i da na sledećoj trci ostvare još bolji lični rezultat.

Staza je betonska, ravna i brza. Sertifikovana je od zvaničnog merioca svetske atletike, u saradnji sa AIMS. To je, inače, prva sertifikovana staza neke trkačke lige u Srbiji.