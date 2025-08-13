VODOSNABDEVANJE NA TERITORIJI ČAČKA Kvar saniran, ali preti suša

ZAVRŠENA je sanacija velikog kvara na magistralnom vodu u Ovčar Banji, zbog kojeg je u pojedinim okolnim lokalnim samoupravama došlo do prekida snabdevanja, pa su i Čačani koji žive na višim spratovima, kao i oni na obodu grada, 12 sati bili bez vode. Situacija se od juče ujutro normalizuje, ali nadležni poručuju da će problema tek biti - ukoliko suša potraje.

FOTO: Privatna arhiva

Ka Čačku trenutno "ide" 170 litara u sekundi, prema velikom rezervoaru u Ljubiću, dok onaj u Beljini prima 138 litara. Za Prislonicu, odnosno Gornju Trepču isporučuje se 11 litara, Trbušani dobijaju 12 litara, a Prijevor 8,4 litra u sekundi. Gradski rezervoari, koji su 12. avgusta popodne bili potpuno prazni, 24 časa kasnije dostigli su nivo od metar i po, odnosno 70 centimetara.

- Suša traje već tri meseca, reka je trenutno ispod 1.500 litara u sekundi i ako vodostaj nastavi da opada, odnosno sutra ili prekosutra ne bude kiše, bićemo prinuđeni na postepeno smanjenje isporuke. Zato ponovo apelujemo da se potrošnja racionalizuje - kaže Zoran Barać, direktor JKP "Rzav".

Pozivu na štednju vode pridružuju se i nadležni u Lučanima, najavljujući da će kažnjavati nenamensku potrošnju.