VRUĆE VEČERI NA LETNJOJ POZORNICI U VELIKOJ PLANI: Zakazan za 16. avgust

OVOG avgusta oživeće Letnja pozornica u Velikog Plani, a publika će moći da uživa u zamiljivom programu koji je organizovala opština Velika Plana.

Opština Velika Plana

Prvi u nizu događaja tokom avgusta, kako je najavljeno iz opštine, zakazan je za 16. avgust od 21 čas na Letnjoj pozornici gde će nastupiti Dejan Petrović-BIG BEND, jedan od najviše nagrađivanih orkestara Sabora trubača u Guči. Publika će uživati u prepoznatljivim melodijama poznatih svetskih hitova, isprepletenih motivima srpske izvorne muzike, kao i domaćim tardicionalnim kompozicijama.

Potom, 21. avgusta u 20 časova na platou Centra za kulturu „Masuka“ biće priređeno književno veče sa Jelenom Bačić-Alimpić. Dva dana kasnije, 23. avgusta u gradskom parku od 16 do 21 čas biće održana manifestacija „Ukusi Velike Plane“ na kojoj će biti predstavljene, pre svega, vinarije ovog kraja, kao i gastronomska ponuda i radovi lokalni stvaraoca. Kasnije, iste večeri, koncert će održati Alen Islamović, nekadašnji vokalni solista legendarnog „ Bije,og dugmeta“ koji će oživeti vanvremenske itove ovog benda. Koncert je najavljen za 22 sata na platou ispred CZK „Masuka“.

PROJEKAT SUFINANSIRAN SREDSTVIMA IZ BUDžETA OPŠTINE VELIKA PLANA