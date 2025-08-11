Srbija

REAKCIJA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE: Vatrogasci u Trgovištu dobili vrednu donaciju

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

11. 08. 2025. u 13:13

Štab za vanredne situacije opštine Trgovište donirao je Vatrogasno-spasilačkom odeLjenju u ovoj opštini vrednu opremu, u znak zahvalnosti kao i vid podrške unakom prevazilaženja vanrednih okolnosti koje su izazvali požatri.

РЕАКЦИЈА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ: Ватрогасци у Трговишту добили вредну донацију

Grad Vršac

Vatrogasci su dobili četiri naprtnjače i dve duvaLjke za lišće. Oprema, vredna oko 332.098 dinara predata je na korišćenje Vatrogasno-spasilačkom odeLjenju u Trgovištu.

