VEŽBALI SA MAMAMA I TATAMA: Svake večeri „Sportsko leto“ u Paraćinu (FOTO)
OVOGODIŠNjE 21. „Sportsko leto“ u Paraćinu svake večeri okuplja sve veći broj učenika i mališana, a posebno je zanimljivo za najmlađe iz vrtića koji uvežbavaju spretnost na sportskim poligonima u okviru aktivnosti „Tata, mama, vežbajte sa nama“.
Na platou ispred Spomenika Branku Krsmanoviću člnovi aikido-kluba „Pravoslavni vitezovi“ održali su javni pokazni trening, a kako su najavili iz Sportskog svaeza opštine Paraćin (SSOP), ovih dana počinju prva takmičenja.
Posle obavljenog žrebanja i izvlačenja parova, na mini-pič terenu kod hale sportova počinje turnir tri na tri.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Ostale sportske discipline su basket, odbojka, stoni tenis i šah, gde će snage takođe odmeravati đačke ekipe.
Popularna letnja manifestacija u organizaciji SSOP namenjena animiranju učenika i mlađe dece tokom velikog letnjeg raspusta trajaće do kraja avgusta, i ovog puta na izmenjenim lokacijama u odnosu na ranije godine.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Komentari (0)