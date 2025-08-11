VEŽBALI SA MAMAMA I TATAMA: Svake večeri „Sportsko leto“ u Paraćinu (FOTO)

OVOGODIŠNjE 21. „Sportsko leto“ u Paraćinu svake večeri okuplja sve veći broj učenika i mališana, a posebno je zanimljivo za najmlađe iz vrtića koji uvežbavaju spretnost na sportskim poligonima u okviru aktivnosti „Tata, mama, vežbajte sa nama“.

Foto: Fejsbuk/Sportski savez opštine Paraćin

Na platou ispred Spomenika Branku Krsmanoviću člnovi aikido-kluba „Pravoslavni vitezovi“ održali su javni pokazni trening, a kako su najavili iz Sportskog svaeza opštine Paraćin (SSOP), ovih dana počinju prva takmičenja.

Posle obavljenog žrebanja i izvlačenja parova, na mini-pič terenu kod hale sportova počinje turnir tri na tri.

Ostale sportske discipline su basket, odbojka, stoni tenis i šah, gde će snage takođe odmeravati đačke ekipe.

Popularna letnja manifestacija u organizaciji SSOP namenjena animiranju učenika i mlađe dece tokom velikog letnjeg raspusta trajaće do kraja avgusta, i ovog puta na izmenjenim lokacijama u odnosu na ranije godine.