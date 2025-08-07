NEBOJŠA ZA NEZABORAV: Policajac koji je poginuo na Kosmetu 1998 dobio ulicu

U ZNAK sećanja na policajca Nebojšu Savića iz sela Manjak kod Vladičinog Hana, koji je pre 27 godina poginuo na Kosovu i Metohiji u sukobu sa teroristima OVK, jedna ulica u zavičaju nosiće njegovo ime. Tokom prigodne svečanosti, tablu sa novim nazivom ulice otkrio je Nebojšin sin Milovan, koji se oca i ne seća, jer je tada bio još beba.

Foto: Privatna arhiva

Podsetimo, Nebojša je prva žrtva iz Vranjske čete, a stradao je 6. avgusta 1998, na pola puta između Đakovice i Kline. Na grupu njegovih kolega tada je ispaljen projektil iz ručnog bacača, a Savić je na mestu ostao mrtav...

Odluka o ovakvom vidu zahvalnosti doneta je na inicijativu Udruženja veterana Posebnih jedinica policije.