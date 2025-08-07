Srbija

SVAKI DOLAZAK NA KOSMET JE KAO DOLAZAK SAMOM SEBI: Pesnik Stevan Milošević iz Vranja družiće se sa decom na Kosovu i Metohiji

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

07. 08. 2025. u 12:00

Pisac za decu i odrasle Stevan Milošević iz Vranja i ove godine, družiće se sa najmlađom čitalačkom publikom na Kosovu i Metohiji.

СВАКИ ДОЛАЗАК NA KOSMET ЈЕ КАО ДОЛАЗАК САМОМ СЕБИ: Песник Стеван Милошевић из Врања дружиће се са децом на Косову и Метохији

Foto: Privatna arhiva

U organizaciji Humanitarne organizacije „Kosovsko Pomoravlje“ i u okviru tradicionalne Letnje škole za decu iz enklava na Kosovu i Metohiji, ovog leta biće održano pesničko druženje u Štrpcu.

- Svaki dolazak ovde je kao dolazak samom sebi, jer pred ovom decom, svaka reč dobija novi, dublji smisao. Ovakvi susreti predstavljaju više od kulturnog događaja – oni su akt solidarnosti, podrška opstanku, i poziv da se kultura ne zaboravi ni u najtežim uslovima – kaže Milošević za Novosti.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Letnja škola već nekoliko godina okuplja decu iz srpskih sredina širom Kosova i Metohije, pružajući im priliku za učenje, igru, stvaralaštvo i duhovno jačanje.

Posle prošlogodišnjih susreta u Bratilovcu, ovogodišnji program u Štrpcu nastavlja misiju očuvanja kulturnog identiteta i negovanja zajedništva.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PREDLOZI DO 12. SEPTEMBRA: Ko su zaslužni Užičani?
Srbija

0 0

PREDLOZI DO 12. SEPTEMBRA: Ko su zaslužni Užičani?

Komisija za javna priznanja i nagrade grada Užica uputila je Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu javnih priznanja i nagrada grada za 2025. godinu. Pravo da predlože kandidate imaju: preduzeća i ustanove, mesne zajednice, udruženja građana, Skupština grada, pojedinci i grupe građana sa područja grada.

07. 08. 2025. u 12:46

Politika
Tenis
Fudbal
IZBACITE JE NAPOLJE! Kako je izgledao prvi sukob Šešelja sa blokaderima: Sve završeno za tren oka (VIDEO)

"IZBACITE JE NAPOLjE!" Kako je izgledao prvi sukob Šešelja sa blokaderima: Sve završeno za tren oka (VIDEO)