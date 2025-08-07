SVAKI DOLAZAK NA KOSMET JE KAO DOLAZAK SAMOM SEBI: Pesnik Stevan Milošević iz Vranja družiće se sa decom na Kosovu i Metohiji

Pisac za decu i odrasle Stevan Milošević iz Vranja i ove godine, družiće se sa najmlađom čitalačkom publikom na Kosovu i Metohiji.

Foto: Privatna arhiva

U organizaciji Humanitarne organizacije „Kosovsko Pomoravlje“ i u okviru tradicionalne Letnje škole za decu iz enklava na Kosovu i Metohiji, ovog leta biće održano pesničko druženje u Štrpcu.

- Svaki dolazak ovde je kao dolazak samom sebi, jer pred ovom decom, svaka reč dobija novi, dublji smisao. Ovakvi susreti predstavljaju više od kulturnog događaja – oni su akt solidarnosti, podrška opstanku, i poziv da se kultura ne zaboravi ni u najtežim uslovima – kaže Milošević za Novosti.

Letnja škola već nekoliko godina okuplja decu iz srpskih sredina širom Kosova i Metohije, pružajući im priliku za učenje, igru, stvaralaštvo i duhovno jačanje.

Posle prošlogodišnjih susreta u Bratilovcu, ovogodišnji program u Štrpcu nastavlja misiju očuvanja kulturnog identiteta i negovanja zajedništva.