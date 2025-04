ISKLJUČENJA STRUJE: U utorak i sredu radovi na mreži u Braničevskom okrugu

Naredna dva dana, 22. i 23. aprila, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D.N.

U utorak, od 8 do 14.30, u Požarevcu struju neće imati deo Sarajevske i Ulica Bratstva-jedinstva u Požarevcu, od broja 124 prema gradu, do broja 89. U sredu, od 8 do 12, bez struje će biti Ulica Svetislava Uroševića na Tulbi u Požarevcu, a od 8 do 15 naselja Bare i Kasidol. Od 12 do 14, u Oreovici kod Žabara, bez struje će biti ulice Kralja Petra Prvog Karađorđevića, Radomira Ivanovića, Koče Popovića i Kneza Miloša, a od 9 do 14 Ulica Moše Pijade u Salakovcu kod Malog Crnića.