KNJIGE NA ALBANSKOM ZAVADILE POLITIČARE: Donacija biblioteke "14. Novembar" iz Bujanovca namenjena Okružnom zatvoru u Vranju

ZATVOR u Vranju dobiće donaciju od bujanovačke biblioteke "14. novembar" - 50 knjiga na albanskom jeziku. Cilj je obogatiti kulturni život osoba koje izdržavaju kaznu, kaže Jelena Simić, direktorka ovdašnje Biblioteke.

Foto: Privatna arhiva

Ipak, ova reklo bi se uobičajena, čak pohvalna priča u jednoj multietničkoj sredini dobila je neumesnu konotaciju kada su politički predstavnici Albanaca počeli da se rasprvljaju ko je zaslužan za ovu akciju, jer ju je podržao i predsednik opštine Bujanovac, Arber Pajaziti.

Rahim Salihibn političar opozicije rekao je da će knjige koje će biti donirane obezbedio prethodni direktor biblioteke, Kadri Selimi, još u periodu dok je vršio tu dužnost, a direktorka Simić je sa tim upoznata 27. decembra na sednici Skupštine.

Foto: Privatna arhiva

Jelena Simić nije to demantovala i za "Novosti" kaže da u zahtevu poslanika Šaipa Kamberija, koji je upitio Ministarstvu pravde, stoji da je biblioteka trebalo da donira knjige Okružnom zatvoru u Vranju.

- Ministarstvo pravde je pozitivno odgovorilo na njegov zahtev još aprila prošle godine, a zašto knjige nisu dostavljene tamo gde je trebalo to ne bih znala. Kada me je jedan od odbornika iz opozicione stranke pitao dokle se stiglo sa tim, ja sam proverila i videla da ta akcija nije završena. Pokrenula sam inicijativu opet i tražila propratnu dokumentaciju. Međutim to se nekako odugovlačilo, a ja sam i dalje insistirala i kada sam dobila traženi dokument obavestila sam predsednika Opštine Arbera Pajazitija, i čovek se oduševio idejom i podržao me u tome da nastavim dalje - pojašnjava Jelena Simić, negirajući bilo kakvu političku konotaciju i ističući da je jedino bitno ljudima albanske nacionalnosti pomoći da dane u zatvoru provedu čitajući knjige na njihovom govornom jeziku.

Ova ustanova, inače, promoviše multikulturu, pa biblioteka ima knjižni fond od 75.868 naslova - 30.868 na albanskom, 45.000 na srpskom i nekoliko na romskom jeziku.