GOLUBAČKI GRAD: Izmenjeno radno vreme tvrđave na Dunavu

Tvrđava Golubački grad prešla je na novo radno vreme, od 10 do 15 sati.

D.N.

Prethodna četiri meseca na snazi je bilo zimsko radno vreme, sat vremena kraće, od 10 do 14 sati. Kao i do sada, ponedeljak će biti neradan dan. U tvrđavskom kompleksu na Dunavu i dalje je na snazi, do 1. aprila, zabrana obilaska plave i crne zone, zbog izvođenja radova na stazi.