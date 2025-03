OPREZ - OTPAD KRAJ PUTA: Divlje deponije u Vrbasu i okolini veliki i zasad nerešiv problem

IAKO su ekipe JKP "Komunalac" prethodnih dana uklonile velike količine otpada u gradu - na lokaciji zvanoj Bikara, između ulica 8. marta i Njegoševe - iz Ekološkog pokreta Vrbasa podsećaju na postojanje još tri nelegalne deponije kraj puteva i na obodima naseljenih mesta.

foto EPV

Radnici Poslovne jedinice "Čistoća", koja posluje u okviru pomenutog javno-komunalnog preduzeća, ističu da su sa Bikare - drugi put u proteklih šest meseci - odneli nagomilani komunalni, građevinski i kabasti otpad, koji su tamo deponovali nesavesni građani. Posebnu ukazuju na činjenicu da da se svo to smeće može istovariti na glavnu gradsku deponiju, potpuno besplatno, ukoliko se dovozi putničkim vozilima sa prikolicom.

Međutim, oni koji to čine nekom drugom mehanizacijom, što mora da se plati, razno smeće odlažu tamo gde im je najzgodnije - ukazuje predsednik Ekološkog pokreta Vrbasa, Ratko Đurđevac. - Zato smo ovog meseca evidentirali brda otpada kraj šumice s leve strane saobraćajnice od Kucure do Savinog Sela, duž stare trase pored glavne gradske deponije i na iskopu žute zemlje pokraj Iđoškog puta, u vrbaškoj Ulici Stevana Šupljikca. Dobili smo i informaciju da su na ovom poslednjem lokalitetu gomile šuta i ostalog građevinskog, odnosno mešanog otpada izbacili izvođači radova na izgradnji nove benzinske pumpe kraj gradskog groblja. Sve to smo, kao i ostala dva "slučaja", prijavili opštinskoj Komunalnoj inspekciji.

(Ne)kultura ĐURĐEVAC je pozvao opštinsku Komunalnu inspekciju da precizno oceni stanje urbane (ne)kulture, uz tvrdnju da je ono poražavajuće, za šta je okrivio nesavršenost sistema upravljanja otpadom. Jer, tvrdi, rešavanjem posledica, odnosno stalnim čišćenjem "divljih" deponija, samo se iscrpljuje lokalni budžet.

Nezavisno od svega ovoga, nadležni u JKP "Komunalac" naglašavaju da se smeće u gradu odnosi svakodnevno, a po selima jednom sedmično. Otpad se prazni iz 12.000 kanti, koliko ima i domaćinstava, a dostupni su i tipizirani zeleni džakovi. Istovremeno, u stambenim blokovima za odlaganje otpada postavljeno je bezmalo 500 kontejnera, pa niko nema opravdanje da smeće odlaže na mestima koja za to nisu predviđena.