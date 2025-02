GASE GRADSKU DEPONIJU: Od proleća počinje rešavanje problema na jednoj od ekoloških crnih tačaka u Valjevu

SANACIJA i rekultivacija gradske deponije, koja već decenijama predstavlja ozbiljan ekološki problem, počeće na proleće - značajno pre puštanja u rad regionalne deponije u Kaleniću kod Uba, koje je planirano za novembar - a sredstva su obezbedile država i lokalna samouprava u Valjevu.

foto gu valjevo

Kako je saopšteno iz JKP "Vidrak", koji gazduje gradskom deponijom, ona je za oko tri decenije postojanja zauzela desetak hektara i stigla do same obale reke Kolubare. Ipak, i dalje - mada se na njoj sakodnevno deponuje od 50 do 80 kubika otpada, ima privremeni status. Poseban problem su požari, jedan je početkom godine zahvatio oko 60 ari, a gorelo je i krajem minule sedmice.

- Bila je zahvaćena znatno manja površina, jer smo uredili pristupni put samom obodu, prema Kolubari, a obezbeđen je i protok kiseonika u dublje slojeve, što omogućava kontrolisano oslobađanje gasova. Deponija je dodatno prekrivena zemljom, ali je problem što sugrađani tokom zime žar i pepeo često bacaju u kontejnere, a onda vatra brzo plane - zaključuju valjevski komunalci u saopštenju.