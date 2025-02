RAZGOVORI O NOVIM ULAANJIMA: Ambasador Francuske Pjer Košar posetio Bačku Palanku

RAZVIJENO poslovno okruženje ključ je za privlačenje novih investitora, istaknuto je danas u Bačkoj Palanci u susretu predsednika te opštine Branislava Šušnice sa ambasadorom Francuske u Srbiji Pjerom Košarom i predsednikom Francusko-srpske privredne komore Draganom Stokićem.

Opština Bačka Palanka

Kako je navedeno u saopštenju, trojica sagovornika su potom prisustvovala sastanku sa privrednicima iz Bačke Palanke, među kojima su bili i predstavnici francuskih kompanija "Sufle" i "Tarket".

Šušnica je tom prilikom istakao da na teritoriji bačkopalanačke opštine posluje više od 760 privrednih društava i više od 1.480 preduzetnika i dodao da je prosečna plata krajem prošle godine dostigla 82.620 dinara.

- Francuske kompanije su među prvima prepoznale potencijale Bačke Palanke. "Tarket" i "Sufle" spadaju među najznačajnije kompanije koje posluju u našoj opštini. One su partneri naše lokalne samouprave, zapošljavaju naše građane i kroz poreze na zarade, imovinu i na kapitalnu dobit, uplaćuju novac u budžet naše opštine - rekao je Šušnica.

On je podsetio da su, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, u zgradi Opštine otvoreni Kancelarija za razvoj preduzetništva i Šalter za privredu.

- Pored obezbeđivanja stručne pomoći preduzetnicima i maloj privedi biće izrađen i registar privrednih potencijala namenjenih stranim i domaćim investitorima - napomenuo je Šušnica naglasivši da se komparativne prednosti Bačke Palanke dodatno uvećavaju.

Ta opština će, dodao je on, uz podršku Vlade Srbije dobiti novi most preko Dunava, od Bačke Palanke do Neština, što će biti najbrža veza Zapadne Bačke sa Sremom i dalje sa Bosnom i Hercegovinom.Vlada Srbije planira i da izgradi još jednu brzu saobraćajnicu, koja će predstavljati najbržu vezu od Bačke Palanke do auto-puta E-75.

- Bačka Palanka će u budućnosti, uz Novi Sad biti jedno od najbolje pozicioniranih mesta za ulaganje - zaključio je Šušnica.

Ambasador Košar je istakao da Francuska vidi Srbiju kao pouzdanog ekonomskog partnera i dodao da su dosadašnje investicije pokazale obostranu korist.

- Bačka Palanka je odličan primer lokalne samouprave koja stvara povoljne uslove za strane investitore. Francuske kompanije prepoznaju potencijal Srbije i nastavljaju da ulažu u njenu privredu - izjavio je Košar.

I predstavnici francuskih kompanija istakli su zadovoljstvo poslovnim ambijentom i saradnjom sa lokalnom samoupravom.

Sastanak u Bačkoj Palanci deo je inicijative „Bonžur Srbija“, koju organizuje Francusko-srpska privredna komora radi jačanja ekonomskih odnosa između dve zemlje. U okviru tog projekta francuski ambasador i predstavnici privrede posećuju opštine u Srbiji u kojima su realizovane francuske investicije kako bi se dodatno ojačala saradnja i podstakla nova ulaganja, navedeno je u saopštenju.