VODA U VRŠCU SKUPLJA ZA 10 DINARA: JKP „Drugi oktobar“ uvećao cene svih komunalnih usluga

U Savetovalištu za školsku decu Dečjeg dispanzera Doma zdravlja u Subotici, od 17. do 27. decembra biće Dani otvorenih vrata za vakcinu protiv humanog papiloma virusa. U tom periodu, svakog radnog dana od 7.30 do 17 časova, roditelji će moći bez zakazivanja da vakcinišu svoju decu, uzrasta od 9 do 19 godina, vakcinom "Gardasil9" koja štiti od devet najučestalijih tipova HPV-a.