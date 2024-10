PAD NEZAPOSLENOSTI: Za godinu dana na evidenciji 230 lica manje

KILOGRAM svežeg kupusa na zelenim pijacama širom Srbije košta od 80 do, čak, 150 dinara! Cena ovog povrća skočila je za 40 do 50 dinara u odnosu na lanjsku. Jeftinije glavice potrošači mogu da nađu na kvantašima, gde se, u zavisnosti od mesta, kreću od 50 do 120 dinara. U prodavnicama trgovinskih lanaca kilogram je od 70 do 100 dinara. Kako reporteri "Novosti" javljaju, kupci uglavnom ne odustaju od kiseljenja kupusa, mada neki kažu da im se više isplati da kupe gotov proizvod, jer je cena svežeg "paprena".