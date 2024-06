MOBILNE EKIPE NA TERENU: Akcija Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine širom Vojvodine

ZAVOD za transfuziju krvi Vojvodine nastavlja sa kacijama prikupljanja krvi od dobrovoljnih davalaca i onih koji to žele da postanu, a mobilne ekipe će biti na terenu širom Vojvodine

Foto Shutterstock

U ponedeljak, 3. juna, priliku da pokažu humanost imaće građani Inđije, a mobila ekipa biće u Domu zdravlja od 8 do 11 sati, u Kikindi u Crvenom krstu od 8.30 do 13 časova, u Vrbasu u Crvenom krstu od 8 do 11 sati, dok će u Novom Sadu transfuziomobil biti u centru od 11 do 17 časova.

Sutradan, u utorak, 4. juna, dragocenu tečnost moći će da doniraju žitelji Maglića, a mobilan ekipa biće u Domu kulture od 8 do 10 sati, u Kulpinu u Mesnoj zajednici od 11 do 13 časova, u Sremskoj Kamenici u RTV od 9 do 12 sati, a u Novom Sadu transfuziomobil će biti u centru od 13 do 19 časova.

Narednog dana, u sredu 5. juna, građani Bačke Palanke krv će moći dobrovoljno da daju u Crvenom Krstu od 8 do 12 sati i od 14 do 18 časova, u Kovinu u Crvenom krstu od 10 do 13 sati, u Pančevu u Crvenom krstu u od 9 do 12 sati i u Beočinu u Sportskom centru od 8 do 11 sati.

U četvrtak, 6. juna, mobilne ekipe biće u Ztenjaninu u Mesnoj zajednici Bagljaš od 8 do 12 sati, u Sremskoj Mitrovici u Crvenom krstu od 8.30 do 13 časova, u Vršcu u Crvenom krstu od 9 do 12 sati, u Novom Slankamenu o Osnovnoj školi od 8 do 11 sati i u Rumi u Kulturnom centru od 8 do 12 sati.

U petak, 7. juna mobilne ekipe biće u Česteregu u Mesnoj zajednici od 9 do 10 sati, u Međi u Osnovnoj školi od 11 do 12.30 sati, u Kikindi će transfuziomobil biti ispred Lidla od 10 do 14 časova.

U subotu, 8. juna u Pančevu će transfuziomobil biti u centru od 10 do 13 časova, u Pančevu će mobilna ekipa biti u Crvenom krstu od 10 do 13 časova.

U nedelju, 9. juna, transfuzimobil će biti u Rumi na trgu od 9 do 13 časova.