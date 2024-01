INFORMACIONU tablu koja podseća na stradanje Srba, Jevreja, Roma kao i pripadnika drugih naroda u stravičnom pogromu civila ledenih januarskih dana 1942. godine u Novom Sadu, otkrili su danas na Uspenskom groblju gradonačelnik Milan Đurić i episkop mohački Damaskin, u prisustvu predstavnika novosadske Jevrejske opštine, gradskih institucija i građana.

Z. Grumić

NOVOSADSKO USPENSKO GROBLjE BILO JEDNO OD STRATIŠTA U ZLOGLASNOJ RACIJI: Otkrivena info-tabla, da se ne zaboravi

INFORMACIONU tablu koja podseća na stradanje Srba, Jevreja, Roma kao i pripadnika drugih naroda u stravičnom pogromu civila ledenih januarskih dana 1942. godine u Novom Sadu, otkrili su danas na Uspenskom groblju gradonačelnik Milan Đurić i episkop mohački Damaskin, u prisustvu predstavnika novosadske Jevrejske opštine, gradskih institucija i građana.

Na tom mestu, koje je bilo jedno od niza stratišta tokom trodnevne zloglasne Novosadske racije, pripadnici mađarske okupacione vojske, žandarmerije i policije pobili su više stotina Novosađana samo zato što su bili pravoslavne ili jevrejske vere.

„Među stradalima našli su se i neposredni svedoci pokolja, celokupna porodica Jovana Gonđe, grobara ovog groblja“, zapisano je na tabli postavljenoj na zidu grobljanske kapele.

- Ove strašne zločine ne smemo nikada da zaboravimo. Stoga je izuzetno značajno da obeležavamo mesta stradanja, da bi buduće generacije znale šta se dogodilo u Novom Sadu pre 82 godine, u Drugom svetskom ratu – izjavio je gradonačelnik Đurić.

On je podsetio da su proteklih godina na nekoliko mesta u gradu već postavljene informacione table i druga obeležja koja svedoče o stradanju sugrađana od okupatora vođenog pogubnom fašističkom ideologijom, čiji su pripadnici u zločinačkoj raciji likvidirali čak i mnoge porodice.

Episkop Damaskin je poručio da moramo da čuvamo i unapređujemo kulturu sećanja kod naših naroda.

- Isto tako, želimo da promovišemo mir, pomirenje, razumevanje i poverenje među narodima, kako se ovakvi strašni zločini ne bi ponovili, bilo kada i bilo gde – dodao je vladika Damaskin.

Predsednik novosadske Jevrejske opštine Mirko Štark je zahvalio gradonačelniku i bratstvu SPC na zajedničkom negovanju kulture sećanja na tragične događaje i žrtve.

On je napomenuo da su na Uspenskom groblju mnogi ubijeni ali i da su na to mesto dovožena tela pobijenih u drugim delovima grada kako bi bila pokopana. Ali pošto je na temperaturi od minus 30 stepeni zemlja bila smrznuta, leševi su sa gomila tovareni u kamione i odvoženi do Dunava, gde su bacani pod led.

Z. GRUMIĆ