ŠTA MU BI? Od heroja Luka Dončić preko noći postao omražena ličnost

Košarkaška reprezentacija Slovenije suočava se sa ozbiljnim izazovima u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine, gde je očekuju teški mečevi protiv Francuske i Mađarske.

Foto: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia

Međutim, "zmajčeki" će u ove duele morati da uđu bez svog najboljeg igrača Luke Dončića, koji se trenutno nalazi u domovini, ali iz nesvakidašnjih razloga ne nosi dres sa državnim grbom.

Glavni razlog Dončićevog izostanka jeste njegova uloga domaćina ekipi Los Anđeles Lejkersa. Slavna NBA franšiza trenutno boravi u Ljubljani i okolini, gde sprovodi privatan mini-kamp.

Ovo je istorijski događaj, budući da je to prvi put da jedan američki tim organizuje ovakve aktivnosti u ovom delu Evrope. Okupljanje u dvorani "Stožice" osmišljeno je kao spoj košarkaških treninga, pod vođstvom pomoćnog trenera Grega Sent Džina, i timskog zbližavanja pred početak zvaničnih klupskih priprema za novu sezonu.

Zbog gustog rasporeda i obaveza prema gostima iz Amerike, Dončić se prvi put nije odazvao pozivu reprezentacije, što je izazvalo oprečne reakcije u javnosti. Nakon poraza Slovenije u prijateljskom meču od Crne Gore (85:78), iskusni centar Alen Omić potvrdio je da ekipa trenutno nema kontakt sa Luku, ali je pokazao veliko razumevanje za njegovu situaciju. Omić je istakao da Dončić ima svoje obaveze, da ga tim ostavlja na miru kako bi rešio sve što je potrebno, uz nadu da će se uskoro ponovo priključiti reprezentaciji.

U odbranu prve zvezde tima stao je i legendarni Ivo Daneu. On je podsetio slovenačku javnost da je Dončić uvek davao svoj maksimum za nacionalni tim i da ima puno pravo na predah.

Pored sportskih i klupskih obaveza, Dončić prolazi i kroz složen privatni period, s obzirom na to da se već mesecima bori za starateljstvo nad decom, što dodatno opravdava njegov trenutni fokus van reprezentativnog terena.





