RUS VIŠE NIJE MOGAO DA ĆUTI! "Novak Đoković ima pravo na svoje mišljenje"

23. 05. 2026. u 11:33

NOVAK Đoković odlučio je da ne učestvuje u bojkotu medija na Rolan Garosu, a o tome je govorio i Danil Medvedev.

Rus je govoreći za medije pred početak turnira otkrio da poštuje stav Srbina. 

– Prvo, to nije problem i svako ima pravo na svoj stav. Kada možete da odlučujete kako sami želite, to je najbolja stvar u životu – odgovorio je Rus na pitanje o odluci najboljeg tenisera svih vremena da se ne pridruži planu igrača da svaki razgovor sa novinarima ograniče na 15 minuta - rekao je Medvedev pa dodao: 

– Novak je dovoljno iskusan, dovoljno zreo da zna šta želi a šta ne želi i uvek je do sada pružao maksimalnu podršku kolegama u raznim situacijama. Zato ne smatram da njegovo odsustvo iz ovakve akcije nama škodi. Siguran sam da će on sam, kada bude imao priliku, objasniti svoj stav, da nas i dalje podržava, mada možda ne u ovoj akciji sa medijima. Zato uvek pružam punu podršku Đokoviću i siguran sam da i on podržava sve igrače.

Govorio je o Karlosu Alkarazu. 

– Jednostavno, moramo da nađemo način kako da skratimo sezonu. Sada je pauza za one koji igraju Masters u Torinu svedena na samo dve nedelje godišnje. Jer već početkom decembra moraju da se počnu pripreme za novu sezonu – kaže Medvedev a zaboravlja da je situacija za one koji igraju završni turnir Dejvis kupa još teža. Doduše Rusi ne igraju ovo takmičenje već četiri godine, otkako je počeo rat u Ukrajini, pa je možda namerno zaboravio.

Na pitanje koliko je lakše kada nema Alkarasa na gren slemu, pa je Janik Siner jedini iz vladajućeg dvojca na turniru, Medvedev objašnjava:

– Meni nije ništa lakše, jer ovde nikada nisam došao do polufinala. S druge strane, ako budem igrao polufinale protiv Sinera, lakše će mi biti ako me u finalu neće čekati Alkaras. Ali još je rano za takve priče. Mislim da sam šest puta izgubio prvo kolo na Rolan Garosu.

Medvedev u prvom kolu igra protiv Australijanca Voltona, 101. na svetu. U četvrtfinalu ide na Feliksa Ožea-Alijasima a u polufinalu na Sinera.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu 

