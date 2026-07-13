KO bi ovo očekivao!?

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Iza najveće kontroverze Svetskog prvenstva ne stoje Tramp i Infantino, već predsednik Disciplinskog komiteta FIFA Mohamed al Kamali koji je odluku doneo potpuno sam, mimo svih protokola.

Nakon višednevnih spekulacija i teorija o političkim pritiscima na samom vrhu svetskog fudbala, konačno je otkriven direktni izvršilac najvećeg skandala na ovogodišnjem Mundijalu. Iako je javnost upirala prstom u predsednika SAD Donalda Trampa i prvog čoveka krovne organizacije Đanija Infantina, londonski „Tajms“ i britanski javni servis BBC otkrili su da iza svega stoji predsednik Disciplinskog komiteta FIFA, Mohamed al Kamali.

Prema saznanjima uglednih medija, kontroverznu odluku da se američkom napadaču Folarinu Balogunu suspenduje automatska kazna nakon direktnog crvenog kartona protiv Bosne i Hercegovine nije donelo kompletno pravosudno telo, kako nalaže stroga procedura u ovako osetljivim slučajevima. Umesto zasedanja i glasanja svih 18 članova komiteta, presudio je isključivo Al Kamali. Advokat iz Ujedinjenih Arapskih Emirata samostalno je odlučio da se primeni član 27 Disciplinskog koda, čime je automatska suspenzija preinačena u uslovnu kaznu od godinu dana, a zvezda Monaka dobila pravo nastupa u osmini finala protiv Belgije.

Foto AP

Ovaj potez izazvao je nezapamćen potres i buru negodovanja u sportskom svetu, s obzirom na to da nijedan fudbaler u istoriji Svetskih prvenstava nije dobio ovakav povlašćeni tretman. Slučaj je momentalno dobio i tešku političku dimenziju nakon što je Donald Tramp javno priznao da je telefonom pozvao Đanija Infantina i zatražio da se situacija oko crvenog kartona preispita. Iako je FIFA odmah izdala zvanično saopštenje u kojem tvrdi da su njeni pravosudni organi potpuno nezavisni i da spoljnih pritisaka nije bilo, kritike i optužbe za korupciju ne utihnjuju.

Evropska fudbalska unija (UEFA) i Fudbalski savez Belgije oštro su reagovali, ocenivši ovaj potez kao „opasan presedan“ koji direktno narušava integritet takmičenja i ruši princip jednakog tretmana svih reprezentacija na turniru. Da stvar bude gora, novinar BBC-ja pokušao je da uzme izjavu od Al Kamalija pre jedne od četvrtfinalnih utakmica, ali je moćni arapski funkcioner besno odbio da odgovori na pitanja o spornoj odluci.

