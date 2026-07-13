"UMESTO SVADBE, SADA SPREMAMO SAHRANU" Potresne reči komšija stradale Jovane (21): Bila je dete za primer

JOVANA S. (21) iz Niša poginula je u stravičnoj nesreći kod mesta Lipci u Crnoj Gori, dok se sa sestrom i ostalim putnicima vraćala sa pokloničkog putovanja u Manastir Ostrog.

Foto: Patrola policije CG

Niš je zavijen u crno nakon vesti da je u teškoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori poginula Jovana S. (21), devojka koja se sa sestrom uputila na pokloničko putovanje u Manastir Ostrog. Umesto da se vrati kući sa uspomenama sa puta, njena porodica dočekala je najtežu vest.

Podsetimo, nesreća se dogodila na magistralnom putu Kotor-Nikšić, u mestu Lipci, kada se prevrnuo mini-bus sa državljanima Srbije. U nesreći je povređeno 16 putnika, među kojima je bilo i dece.

Prema rečima meštana kraja u kojem je Jovana odrasla, vest o njenoj pogibiji duboko je potresla sve koji su je poznavali.

- Ne možemo da verujemo da je nema. Bila je dete za primer, kulturna, vaspitana i uvek nasmejana. Nikada nije pravila probleme, svi su je voleli. Ovo je strašna tragedija - kaže za Kurir jedna komšinica.

Kako pričaju komšije, Jovana je radila u jednom niškom kafiću, bila je vredna i omiljena među kolegama i gostima.

- Radila je, borila se, planirala budućnost. Imala je momka sa kojim je planirala veridbu. Govorila je da jedva čeka da osnuje porodicu. Umesto svadbe, sada spremamo sahranu - kroz suze priča jedan od komšija.

Na put u Crnu Goru otišla je zajedno sa sestrom, želeći da poseti jednu od najvećih pravoslavnih svetinja.

- To je trebalo da bude lepo putovanje, da se pomole u Ostrogu i vrate kući, turistički su otišle. Niko nije mogao ni da nasluti da će se završiti ovako. Čuli smo da se saobraćajka desila kad su se vraćali iz manastira - kaže sagovornik Kurira.

Vest o nesreći potpuno je slomila Jovaninu porodicu, a njena majka odmah je otputovala u Crnu Goru.

- Ne postoji reč koja može da opiše bol jedne majke. Cela ulica je zanemela kada smo čuli šta se dogodilo - kaže komšinica.

Podsetimo, do nesreće je došlo kada je mini-bus, kojim su se putnici vraćali sa pokloničkog putovanja u Manastir Ostrog, udario u kamenu kosinu pored puta i prevrnuo se. Policija Crne Gore saopštila je da preliminarni rezultati istrage ukazuju da je mogući uzrok nesreće premor i pospanost vozača, ali će konačne okolnosti biti poznate nakon završetka istrage.

(Kurir)