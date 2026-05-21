Tenis

TENISKI USTANAK! Kakav kolaps pred Rolan Garos, ATP hitno reagovao

Новости онлине

21. 05. 2026. u 09:05

DRAMA u "belom sportu"!

ТЕНИСКИ УСТАНАК! Какав колапс пред Ролан Гарос, АТП хитно реаговао

Ibrahim Ezzat/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Naime, najbolji teniseri i teniserke su pred početak Rolan Garosa zapretili štrajkom pa je usledila hitna rekcija čelnih ljudi ATP-a WTA.

Za 22. maj zakazan je hitan sastanak na kojem će učestvovati predsednik Francuske teniske federacije Žil Moreton, direktorka Rolan Garosa Ameli Morezmo i Lari Skot, bivši čelnik WTA koji sada savetuje igrače, a očekuje se da će se slični sastanci i protesti održati i uoči Vimbldona i Ju-Es open.

Iako je nagradni fond Rolan Garosa za 2026. godinu porastao za 9,5 odsto i iznosi rekordna 72,3 miliona dolara, teniseri smatraju da je to i dalje tek mali deo ogromne zarade koju turnir ostvaruje, pa je usledila reakcija. Ju-Es open je podigao fond na 85 miliona, a Australian open na 75 miliona dolara, ali nijedan turnir još uvek nije ispunio zahtev igrača o 22 odsto učešća u prihodima.

Podsećanja radi, danima se već priča o radikalnom potezu tenisera, koji je najavila i Arina Sabalenka, a sad su najveće zvezde predvođene Janikom Sinerom i Beloruskinjom pokrenule su medijski protest protiv organizatora grend slem turnira, jer su nezadovoljni načinom na koji se deli novac od zarade. Kako prenosi "Atletik" 20 vodećih igrača u muškoj i ženskoj konkurenciji postiglo je dogovor o seriji protesta tokom turnira u Parizu. Plan je da svi  igrači napuštaju zvanične konferencije za medije nakon tačno 15 minuta, odbijaće intervjue za zvanične medije Rolan Garosa, kao i za glavne nosioce prava prenosa, kanale TNT Sports i Eurosport, a da bi izbegli kazne igrači će obavljati samo kratke "fleš" intervjue na terenu odmah nakon mečeva.

POSETA ruskog predsednika Vladimira Putina Kini odmah posle boravka američkog predsednika Donalda Trampa u Pekingu izazvala je veliku pažnju svetske javnosti, a britanski list Gardijan ocenjuje da tajming susreta nije nimalo slučajan i da predstavlja jasnu geopolitičku poruku Vašingtonu.

