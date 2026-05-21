TENISKI USTANAK! Kakav kolaps pred Rolan Garos, ATP hitno reagovao
DRAMA u "belom sportu"!
Naime, najbolji teniseri i teniserke su pred početak Rolan Garosa zapretili štrajkom pa je usledila hitna rekcija čelnih ljudi ATP-a WTA.
Za 22. maj zakazan je hitan sastanak na kojem će učestvovati predsednik Francuske teniske federacije Žil Moreton, direktorka Rolan Garosa Ameli Morezmo i Lari Skot, bivši čelnik WTA koji sada savetuje igrače, a očekuje se da će se slični sastanci i protesti održati i uoči Vimbldona i Ju-Es open.
Iako je nagradni fond Rolan Garosa za 2026. godinu porastao za 9,5 odsto i iznosi rekordna 72,3 miliona dolara, teniseri smatraju da je to i dalje tek mali deo ogromne zarade koju turnir ostvaruje, pa je usledila reakcija. Ju-Es open je podigao fond na 85 miliona, a Australian open na 75 miliona dolara, ali nijedan turnir još uvek nije ispunio zahtev igrača o 22 odsto učešća u prihodima.
Podsećanja radi, danima se već priča o radikalnom potezu tenisera, koji je najavila i Arina Sabalenka, a sad su najveće zvezde predvođene Janikom Sinerom i Beloruskinjom pokrenule su medijski protest protiv organizatora grend slem turnira, jer su nezadovoljni načinom na koji se deli novac od zarade. Kako prenosi "Atletik" 20 vodećih igrača u muškoj i ženskoj konkurenciji postiglo je dogovor o seriji protesta tokom turnira u Parizu. Plan je da svi igrači napuštaju zvanične konferencije za medije nakon tačno 15 minuta, odbijaće intervjue za zvanične medije Rolan Garosa, kao i za glavne nosioce prava prenosa, kanale TNT Sports i Eurosport, a da bi izbegli kazne igrači će obavljati samo kratke "fleš" intervjue na terenu odmah nakon mečeva.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
HEROJ ASTON VILE! Emilijano Martines branio finale Lige Evropa sa slomljenim prstom
21. 05. 2026. u 09:50
ODLEPIO ZA SRBINOM! Žoze Murinjo "prelomio": Dovedite mi ga u Real Madrid
21. 05. 2026. u 09:34
KAKVA MOŠA! Stigla vest koju navijači Partizana nisu želeli da čuju
21. 05. 2026. u 08:40
FINALE LIGE EVROPE: Peta titula za Emerija ili istorijski prvenac Frajburga?
Veliko finale Lige Evrope igra se večeras na "Bešiktaš parku" gde će snage odmeriti Aston vila i Frajburg (21.00). Engleski tim ulazi u meč kao favorit, ali nema sumnje da će nemački autsajder učiniti sve što može da napravi najveći uspeh u istoriji kluba.
20. 05. 2026. u 06:30
ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Ovo su se upravo dogovorili Vladimir Putin i Si Đinping posle otvorene pretnje napada na teritoriju Rusije
Najnovije vesti kojima su zajednički imenitelji Rusija i Kina desile su se zahvaljujući sastanku predsednika te dve države. A upravo u Kini, u Pekingu, danas su o mnogim temama razgovarali Si Đinping i Vladimir Putin.
20. 05. 2026. u 18:14
POREKLO VOJINA ĆETKOVIĆA Rođen u Kruševcu, a koreni mu nisu iz Srbije: "Nikada se nisam odricao dedova i pradedova - ponosan sam"
"JESAM, ponosan sam na svoje poreklo."
20. 05. 2026. u 16:57
Komentari (0)