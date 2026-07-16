CEO REGION U ŠOKU! Srbin uživo u programu brutalno izvređao Bosance: "Krezubi mentoli glume mangupe"

Uspeh fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svetskom prvenstvu doneo je veliku radost navijačima, ali je istovremeno pokrenuo i stare regionalne fudbalske sukobe.

FOTO: Tanjug/Chris Young/The Canadian Press via AP

U centru pažnje javnosti našao se nekadašnji reprezentativac „Zmajeva“ Ognjen Vranješ, koji je uputio izuzetno oštre reči na račun aktuelnih prvotimaca, Tarika Muharemovića i Ermedina Demirovića.

Sve je počelo kada su Muharemović i Demirović na društvenim mrežama odlučili da podsete javnost na Vranješevu izjavu od pre nekoliko godina. Tokom jednog ranijeg perioda krize unutar reprezentacije, Vranješ je javno poručio da se Bosna i Hercegovina "više nikada nigde neće plasirati".

Nakon što su „Zmajevi“ ostvarili zapažen rezultat na globalnoj smotri, Muharemović je na svojim profilima podelio audio-snimak te izjave uz kratak komentar „Ko zna, zna“. Na to se nadovezao i Demirović, koji je dodao: „Samo neka pričaju“, jasno aludirajući na to da su igrama na terenu demantovali nekadašnjeg saigrača i starijeg kolegu.

Reakcija iskusnog defanzivca nije se dugo čekala. Gostujući u jednom programu uživo, Vranješ je bez dlake na jeziku prokomentarisao postupke mlađih reprezentativaca, ne birajući reči i koristeći veoma težak rečnik.

- Ja sam za tu Bosnu igrao deset godina, još dve-tri godine za mladu reprezentaciju. Imam, dakle, 13 godina staža u reprezentaciji“, započeo je Vranješ, a potom nastavio u znatno oštrijem tonu:

- I sad vidim da me prozivaju. Ja sam pre šest godina dao izjavu da Bosna nikad nigde neće otići. Ali to su mentoli krezubi, što glume mangupe. Otišli tamo, izbeglice, dva lava, dva tigra ispred kuće i daju sebi za pravo da komentarišu mene. Međutim, oni su toliko maloumni da nisu razumeli poentu onoga što sam hteo da kažem.

Kako bi pojasnio svoje reči koje su izazvale buru, Vranješ je naglasio da njegova stara prognoza nije bila zlonamerna prema samom timu ili državi, već da je predstavljala bunt protiv tadašnjih fudbalskih funkcionera koji su preuzeli kormilo organizacije.

- Tada su Savez preuzeli ljudi koji su došli i ja sam govorio zbog njih, a ne zbog igrača i države. Nije da ja ne bih voleo da odemo. Ja sam prvi otišao sa reprezentacijom, ja sam izborio plasman i odigrao sve utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo“, podsetio je Vranješ na svoje sportske uspehe iz igračkih dana.

Ognjen Vranješ je tokom svoje reprezentativne karijere zabeležio 38 nastupa za seniorski tim Bosne i Hercegovine. Njegov boravak u nacionalnom dresu završen je 2018. godine, a obeležile su ga brojne vansportske kontroverze, tetovaže i otvoreni sukobi sa najvatrenijom navijačkom grupom „BBHodži“.

Klupsku karijeru započeo je u banjalučkom Borcu, odakle je prešao u Crvenu zvezdu. Tokom bogate internacionalne karijere nastupao je za Krasnodar, Anderleht, a najbolje partije pružao je u grčkom AEK-u iz Atine. Pored toga, igrao je za brojne klubove u Rusiji, Turskoj i Belgiji, da bi profesionalnu karijeru zvanično završio 2024. godine kao fudbaler beogradskog Čukaričkog.



