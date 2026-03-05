KAKVA PARTIJA SRBINA! Nikola Topić zabeležio rekord karijere

Srbin je totalno eksplodirao!

Foto: AP

Nikola Topić odigrao je maestralan meč, ali je nažalost Oklahoma siti Blu poražen od Saut Bej Lejkersa sa 129:120.

Topić je predvodio ekipu sa 29 poena, što je njegov rekord karijere. Imao je devet asistencija i četiri skoka u ovom porazu. Srpski košarkaš je iz igre imao 10/18, od toga 2/6 za tri poena, dok je samo dve lopte zgubio.

Zair Smit je zabeležio 26 poena, sedam skokova, tri asistencije i dve ukradene lopte, dok je njegov saigrač Derik Vajthed upisao 24 poena, šest skokova i dve blokade. Saut Bej je predvodio Nik Smit Džunior, koji je postigao 28 poena uz šut iz igre 9/18.

Oklahoma je zaostajala 35:27 nakon prve četvrtine, dok je na poluvremenu bilo 75:50. Uzvratili su udarac u trećoj deonici koju su dobili sa 42:25 i smanjivši deficit na samo osam poena. Nažalost, to je bilo sve, nisu imali snage da u nastavku zadaju rivalu konačan udarac, pa je Saut Bej meč prelomio u poslednjeoj četvrtini i osigurao pobedu.