KAKVA PARTIJA SRBINA! Nikola Topić zabeležio rekord karijere
Srbin je totalno eksplodirao!
Nikola Topić odigrao je maestralan meč, ali je nažalost Oklahoma siti Blu poražen od Saut Bej Lejkersa sa 129:120.
Topić je predvodio ekipu sa 29 poena, što je njegov rekord karijere. Imao je devet asistencija i četiri skoka u ovom porazu. Srpski košarkaš je iz igre imao 10/18, od toga 2/6 za tri poena, dok je samo dve lopte zgubio.
Zair Smit je zabeležio 26 poena, sedam skokova, tri asistencije i dve ukradene lopte, dok je njegov saigrač Derik Vajthed upisao 24 poena, šest skokova i dve blokade. Saut Bej je predvodio Nik Smit Džunior, koji je postigao 28 poena uz šut iz igre 9/18.
Oklahoma je zaostajala 35:27 nakon prve četvrtine, dok je na poluvremenu bilo 75:50. Uzvratili su udarac u trećoj deonici koju su dobili sa 42:25 i smanjivši deficit na samo osam poena. Nažalost, to je bilo sve, nisu imali snage da u nastavku zadaju rivalu konačan udarac, pa je Saut Bej meč prelomio u poslednjeoj četvrtini i osigurao pobedu.
