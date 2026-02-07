ŠMIGALJ O NOVOM NAPADU NA ENERGETSKI SEKTOR: "Aktiviran zahtev za hitnu pomoć od Poljske"

Ruske snage su izvršile još jedan masovni napad na energetske objekte Ukrajine, izjavio ministar energetike Denis Šmigalj.

"Trafostanice i nadzemni vodovi od 750 kV i 330 kV – osnova ukrajinske elektroenergetske mreže – bili su napadnuti. Neprijatelj je takođe udario na proizvodnju: TE Burštin i TE Dobrotvir", naveo je Šmigalj.

Prema rečima ministra, osoblje je rasteretilo blokove NE. Trenutno je širom Ukrajine primenjeno 4,5-5 rasporeda vanrednih isključenja, a u istočnim i severnim regionima primenjeni su posebni rasporedi vanrednih isključenja.

"Napad je u toku. Energetski radnici su spremni da započnu obnovu čim bezbednosna situacija dozvoli. Dispečer Ukrenerga je aktivirao zahtev za hitnu pomoć od Poljske. Hvala vam na otpornosti i herojstvu naših vojnika i energetskih radnika", dodao je Šmihalj.

(Unijan)