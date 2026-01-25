Tenis

SRBIJO, OVO SI ČEKALA! Odlučeno, evo kada igra Novak Đoković naredni meč na Australijan openu

Новости онлајн

25. 01. 2026. u 08:27

U OSMINI FINALA Australijan opena Novak Đoković igra protiv Jakuba Menšika, a organizatori su sada odredili tačno vreme susreta.

СРБИЈО, ОВО СИ ЧЕКАЛА! Одлучено, ево када игра Новак Ђоковић наредни меч на Аустралијан опену

FOTO: Tanjug/AP

Posebno raduje da Đoković nije izgubio set u tri meča, a Menšik se već našao blizu eliminacije, ali je odoleo pritiscima Pabla Karenje Buste (3:2) 

Čega ga sada duel sa jednim od najboljih ikada, doduše, uspeo je da slavi protiv Novaka u finalu Majamija 2025. godine, ali u jedinom drugom susretu dvojice igrača slavio Đoković godinu dana ranije u Šangaju. 

Nole će, kao i po običaju, igrati na Rod Lejver areni, a vremenski će se naći na terenu ne pre 11 časova po srpskom.

Ko bude bolji iz ovog sudara ići će na boljeg iz meča Lorenca Musetija i Tejlora Frica u četvrfinalu turnira u Melburnu.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
CRKNITE OD MUKE, IMBECILI! Marija Šerifović pobesnela na pitanje o sinu - Bolesnici, idite u Hitnu pomoć!

CRKNITE OD MUKE, IMBECILI! Marija Šerifović pobesnela na pitanje o sinu - "Bolesnici, idite u Hitnu pomoć!"