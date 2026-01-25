SRBIJO, OVO SI ČEKALA! Odlučeno, evo kada igra Novak Đoković naredni meč na Australijan openu

U OSMINI FINALA Australijan opena Novak Đoković igra protiv Jakuba Menšika, a organizatori su sada odredili tačno vreme susreta.

FOTO: Tanjug/AP

Posebno raduje da Đoković nije izgubio set u tri meča, a Menšik se već našao blizu eliminacije, ali je odoleo pritiscima Pabla Karenje Buste (3:2)

Čega ga sada duel sa jednim od najboljih ikada, doduše, uspeo je da slavi protiv Novaka u finalu Majamija 2025. godine, ali u jedinom drugom susretu dvojice igrača slavio Đoković godinu dana ranije u Šangaju.

Nole će, kao i po običaju, igrati na Rod Lejver areni, a vremenski će se naći na terenu ne pre 11 časova po srpskom.

Ko bude bolji iz ovog sudara ići će na boljeg iz meča Lorenca Musetija i Tejlora Frica u četvrfinalu turnira u Melburnu.

