SRBIJO, OVO SI ČEKALA! Odlučeno, evo kada igra Novak Đoković naredni meč na Australijan openu
U OSMINI FINALA Australijan opena Novak Đoković igra protiv Jakuba Menšika, a organizatori su sada odredili tačno vreme susreta.
Posebno raduje da Đoković nije izgubio set u tri meča, a Menšik se već našao blizu eliminacije, ali je odoleo pritiscima Pabla Karenje Buste (3:2)
Čega ga sada duel sa jednim od najboljih ikada, doduše, uspeo je da slavi protiv Novaka u finalu Majamija 2025. godine, ali u jedinom drugom susretu dvojice igrača slavio Đoković godinu dana ranije u Šangaju.
Nole će, kao i po običaju, igrati na Rod Lejver areni, a vremenski će se naći na terenu ne pre 11 časova po srpskom.
Ko bude bolji iz ovog sudara ići će na boljeg iz meča Lorenca Musetija i Tejlora Frica u četvrfinalu turnira u Melburnu.
BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu
