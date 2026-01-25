Tenis

"BILA SAM POPRILIČNO JASNA..." Ukrajinka prozivala Sabalenku pa dobila neočekivani odgovor

25. 01. 2026. u 08:20

ARINA Sabalenka obezbedila je plasman u četvrtfinale Australijan opena, a nakon meča obavljala je redovne medijske aktivnosti. Na konferenciji za medije govorila je o ukrajinskoj teniserki Oleksandri Olinjikovoj koja je negativno govorila o njoj i njenom sponzoru.

FOTO: Tanjug/AP

Sabalenka odnedavno ima partnerski odnos sa poznatim proizvođačem garderobe, a Ukrajinki se to ne dopada, te ju je prozvala, kao i taj brend, na društvenim mrežama. Usledio je ogovor Arine Sabalenke: 

- Pazite, poštujem to što je svakom dopušteno da ima svoje mišljenje i da koristi svoje platforme i društvene mreže. Bila sam prilično jasna kada sam rekla da sam za mir. Ništa se nije promenilo. To je sve što ću reći - navela je Sabalenka.

Olinjikova je na startu Australijan Opena pozvala ATP i VTA da suspenduju ruske i beloruske tenisere i da nije dovoljno to što nemaju zastavicu pored svog imena.

Nakon toga je eliminisana, ali je privukla ogromnu pažnju domaćih medija, pa i završila na naslovnoj stranici nekih od poznatih novina.

