KAO GROM IZ VEDRA NEBA! Karlos Alkaraz usred Australijan opena objavio ime novog trenera
Najbolji teniser sveta Karlos Alkaraz plasirao se u osminu finala Australijan opena, pošto je danas u Melburnu u trećem kolu pobedio Francuza Korentana Mutea rezultatom 6:2, 6:4, 6:1 za dva sata i sedam minuta.
Španski teniser je bez većih problema došao do pobede protiv Mutea i tako izborio plasman u osminu finala jedinog grend slema koji nije osvojio.
Alkaraz će u osmini finala igrati protiv Tomija Pola, kojem je Alehandro Davidovič Fokina predao meč pri rezultatu 6:1, 6:1.
A posle pobede nad Francuzom, Španac je otkrio da će njegov brat Alvaro ubuduće biti deo stručnog štaba, odnosno ključna figura pored Samjuela Lopeza.
- Moj brat je veoma važna osoba u mom ličnom i profesionalnom životu. On donosi mnogo pozitivnih stvari koje su mi potrebne da bih bolje igrao na terenu i na turnirima. Sada će imati istaknutiju ulogu pored Samua - rekao je Karlos i dodao:
- On zna kako funkcionišemo i kako funkcioniše turneja i mnogo zna o tenisu. Ponekad ima mišljenja i način sagledavanja stvari koji su veoma korisni i Samuu i meni. Drago mi je što ga vidim u boksu, još više što ga vidim kako radi iza kulisa, i on mnogo doprinosi.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
ŠOK U MELBURNU! Novak Đoković povukao iznenađujući potez
23. 01. 2026. u 09:17
AUSTRALIJAN OPEN, REZULTATI! Karlos Alkaraz rutinski, strašan preokret Danila Medvedeva
23. 01. 2026. u 08:30
INTER ČUVA PRVO MESTO: "Neroazuri" ne bi smeli imati problema protiv rivala sa dna tabele
ZANIMLjIVA trka za Skudeto mogla bi da dobije novu dimenziju već na otvaranju 22. kola Serije A, kada vodeći Inter u petak uveče na "San Siru" (20.45) dočekuje Pizu, ekipu koja se nalazi na pretposlednjem mestu tabele.
23. 01. 2026. u 09:40
"GROBARI" U ŠOKU, "DELIJE" U EUFORIJI! Zvezda prodaje fudbalera za toliko novca da može odmah da kupi CEO PRVI TIM PARTIZANA!
Malme i Crvena zvezda igraju utakmicu Lige Evrope, uz prenos uživo na portalu "Novosti", a neposredno pred taj megdan - pojavile su se spektakularne vesti vezane za fudbalske transfere. I to u vidu potencijalnog rekorda, koji je takav da Zvezdine "delije" već mogu da počnu da slave, a Partizanovi "grobari" da se hvataju za glavu.
22. 01. 2026. u 19:38
KOLINDA SKOČILA U LEDENO MORE: "Vidi se da iz aviona da je AI" - mnogi ne veruju njenom snimku sa Antartika (VIDEO)
BIVŠA predsednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović skočila je u ledeno more na Antartiku, a snimak tog skoka objavila je na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram.
22. 01. 2026. u 10:10
Komentari (0)