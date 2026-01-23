KAO GROM IZ VEDRA NEBA! Karlos Alkaraz usred Australijan opena objavio ime novog trenera

Najbolji teniser sveta Karlos Alkaraz plasirao se u osminu finala Australijan opena, pošto je danas u Melburnu u trećem kolu pobedio Francuza Korentana Mutea rezultatom 6:2, 6:4, 6:1 za dva sata i sedam minuta.

FOTO: Tanjug/AP

Španski teniser je bez većih problema došao do pobede protiv Mutea i tako izborio plasman u osminu finala jedinog grend slema koji nije osvojio.

Alkaraz će u osmini finala igrati protiv Tomija Pola, kojem je Alehandro Davidovič Fokina predao meč pri rezultatu 6:1, 6:1.

A posle pobede nad Francuzom, Španac je otkrio da će njegov brat Alvaro ubuduće biti deo stručnog štaba, odnosno ključna figura pored Samjuela Lopeza.

- Moj brat je veoma važna osoba u mom ličnom i profesionalnom životu. On donosi mnogo pozitivnih stvari koje su mi potrebne da bih bolje igrao na terenu i na turnirima. Sada će imati istaknutiju ulogu pored Samua - rekao je Karlos i dodao:

- On zna kako funkcionišemo i kako funkcioniše turneja i mnogo zna o tenisu. Ponekad ima mišljenja i način sagledavanja stvari koji su veoma korisni i Samuu i meni. Drago mi je što ga vidim u boksu, još više što ga vidim kako radi iza kulisa, i on mnogo doprinosi.

