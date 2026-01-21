HAOS U MELBURNU! Teniserka tražila da se Arina Sabalenka izbaci sa Australijan opena
SKANDAL u Melburnu!
Beloruska teniserka Arina Sabalenka ponovo se našla u centru pažnje nakon što je ukrajinska igračica Oleksandra Olijnikova javno pozvala na potpunu zabranu učešća ruskih i beloruskih sportista.
Sabalenka, koja je dominantno prošla u treće kolo, bila je kratka i jasna na pitanje o novim pritiscima da se igračima iz njene zemlje zabrani takmičenje.
- Već sam mnogo puta govorila o tome. Želim mir, i da mogu bilo šta da promenim, to bih sigurno uradila. Ipak, ja sam ovde zbog tenisa. Ovo je teniski događaj. Rekla sam dovoljno u prošlosti i jednostavno ne želim ovde da pričam o politici - poručila je prva teniserka sveta.
Sa druge strane, 25-godišnja Olijnikova, čiji se otac bori na frontu u Ukrajini, iznela je potresne detalje o životu u domovini pod stalnim napadima. Za razliku od mnogih koleginica, ona i dalje živi i trenira u Kijevu.
- Neposredno pre nego što sam krenula u Australiju, došlo je do eksplozije blizu moje kuće. Dron je pogodio zgradu preko puta ulice. Moj stan se bukvalno tresao od siline detonacije - ispričala je Olijnikova, koja je na konferenciji nosila majicu sa natpisom: "Potrebna mi je vaša pomoć da zaštitim ukrajinske žene i decu, ali o tome ne smem ovde da pričam".
Ona je oštro kritikovala ATP i WTA jer dozvoljavaju Rusima i Belorusima da se takmiče pod neutralnom zastavom.
- Mislim da je veoma pogrešno što nisu diskvalifikovani kao u drugim sportovima. Ljudi vide samo devojke koje igraju tenis, ali ne vide šta se krije iza toga - dodala je Oleksandra, priznavši da u svlačionicama uopšte ne komunicira sa igračicama iz ove dve zemlje.
