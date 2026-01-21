Tenis

HAOS U MELBURNU! Teniserka tražila da se Arina Sabalenka izbaci sa Australijan opena

Новости онлине

21. 01. 2026. u 10:13

SKANDAL u Melburnu!

ХАОС У МЕЛБУРНУ! Тенисерка тражила да се Арина Сабаленка избаци са Аустралијан опена

FOTO: Tanjug/AP

Beloruska teniserka Arina Sabalenka ponovo se našla u centru pažnje nakon što je ukrajinska igračica Oleksandra Olijnikova javno pozvala na potpunu zabranu učešća ruskih i beloruskih sportista.

Sabalenka, koja je dominantno prošla u treće kolo, bila je kratka i jasna na pitanje o novim pritiscima da se igračima iz njene zemlje zabrani takmičenje.

- Već sam mnogo puta govorila o tome. Želim mir, i da mogu bilo šta da promenim, to bih sigurno uradila. Ipak, ja sam ovde zbog tenisa. Ovo je teniski događaj. Rekla sam dovoljno u prošlosti i jednostavno ne želim ovde da pričam o politici - poručila je prva teniserka sveta.

Sa druge strane, 25-godišnja Olijnikova, čiji se otac bori na frontu u Ukrajini, iznela je potresne detalje o životu u domovini pod stalnim napadima. Za razliku od mnogih koleginica, ona i dalje živi i trenira u Kijevu.

- Neposredno pre nego što sam krenula u Australiju, došlo je do eksplozije blizu moje kuće. Dron je pogodio zgradu preko puta ulice. Moj stan se bukvalno tresao od siline detonacije - ispričala je Olijnikova, koja je na konferenciji nosila majicu sa natpisom: "Potrebna mi je vaša pomoć da zaštitim ukrajinske žene i decu, ali o tome ne smem ovde da pričam".

Ona je oštro kritikovala ATP i WTA jer dozvoljavaju Rusima i Belorusima da se takmiče pod neutralnom zastavom.

- Mislim da je veoma pogrešno što nisu diskvalifikovani kao u drugim sportovima. Ljudi vide samo devojke koje igraju tenis, ali ne vide šta se krije iza toga - dodala je Oleksandra, priznavši da u svlačionicama uopšte ne komunicira sa igračicama iz ove dve zemlje.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi
Tenis

0 1

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi

Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, na meti mnogobrojnih međunarodnih sankcija koje sprovode u delo zemlje tzv. "zapada", a iako se činilo da rusku javnost ništa više ne može da iznenadi, za to se potrudila jedna od tamošnjih najvećih zvezda. Zapravo, ona i više nije "tamošnja". I nije samo jednom šokirala svoju dosadašnju domovinu. Ali, danas je doživela - šok.

21. 01. 2026. u 12:07

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi
Tenis

0 1

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi

Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, na meti mnogobrojnih međunarodnih sankcija koje sprovode u delo zemlje tzv. "zapada", a iako se činilo da rusku javnost ništa više ne može da iznenadi, za to se potrudila jedna od tamošnjih najvećih zvezda. Zapravo, ona i više nije "tamošnja". I nije samo jednom šokirala svoju dosadašnju domovinu. Ali, danas je doživela - šok.

21. 01. 2026. u 12:07

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi
Tenis

0 1

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi

Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, na meti mnogobrojnih međunarodnih sankcija koje sprovode u delo zemlje tzv. "zapada", a iako se činilo da rusku javnost ništa više ne može da iznenadi, za to se potrudila jedna od tamošnjih najvećih zvezda. Zapravo, ona i više nije "tamošnja". I nije samo jednom šokirala svoju dosadašnju domovinu. Ali, danas je doživela - šok.

21. 01. 2026. u 12:07

Politika
Tenis
Fudbal
ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi