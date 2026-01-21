ŠTA BI? Ceo svet bruji o potezu Olge Danilović nakon eliminacije sa Australijan opena
Srpska teniserka Olga Danilović nije uspela danas da se plasira u treće kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je izgubila od Amerikanke Koko Gof sa 2:6, 2:6.
Meč Danilović i Gof, 69. i treće teniserke sveta, trajao je sat i 17 minuta.
Danilović je loše počela meč, pa je Gof povela sa velikih 5:0, nakon čega je u osmom gemu iskoristila drugu set loptu za vođstvo od 1:0. Ni u drugom setu Srpkinja nije imala šanse.
- Vrhunska igračica, treća na svetu, nema šta da kažem. Mislim da nisam toliko loše igrala, imala sam šansu za još neki gem, ali ona je bila sjajna. Imala sam osećaj da odigram dobar poen, napadnem, a ona vrati pod noge. Kad sam završila meč, stvarno sam se osećala... svaka čast! Često mi se dešava da imam u glavi „da sam ovo ili da sam ono uradila“, ali sada ne.
Objasnila je Srpkinja šta Amerikanku razlikuje od ostatka tura.
- Ekstremno je spremna, mašina je, moraš baš da zaradiš svaki poen. Vraća se jako dobro u poen kada je napadaš, pravi je atleta.
Protiv Sabalenke isto bilo 5:0, sada nije bilo „realnih“ 5:0, ako se tako može konstatovati.
- Sport je to, j**i ga. Nekada igraš brutalno, pa izgubiš, nekada igraš loše i pobediš. J**i ga, izvinite što psujem, ali tih 5:0 je bilo – j**i ga - opsovala je Srpkinja sočno posle meča i šokirala teniski svet.
