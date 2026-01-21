DEBAKL SRPKINJE! Amerikanka raznela Olgu Danilović u drugom kolu Australijan opena
Olga Danilović je završila takmičenje na Australijan openu, poražena je u drugom kolu takmičenja od Koko Gof sa 6:2, 6:2 posle sat i 18 minuta igre.
Naša najbolja teniserka je u prvom kolu Australijan opena pobedila nekadašnju šampionsku Venus Vilijams, ali protiv treće teniserke sveta nije imala šansu. Amerikanka je sa pola snage protutnjala do trećeg kola takmičenja.
Koko je posle samo 20 minuta igre u prvom setu vodila sa 4:0. Ekspresno je napravila dva brejka, dok našoj teniserki nije dozvolila ni da joj zapreti na servis gem. Olga, 69. teniserka sveta, tek je nakon pet gemova uspela da zaustavi seriju Amerikanke, smanji rezultat na 5:1, potom je napravila brejk za 5:2.
Nažalost, to je bilo sve, Koko je odmah ubacila u šestu briznu, već u narednom gemu na servis Danilovićeve iskoristila treću set loptu i dobila uvodni set sa 5:2.
Gof nije gubila vreme ni tokom drugog seta, želela je što pre da završi posao. Odmah je oduzela servis gem našoj teniserki i posle 15 minuta igre vodila sa 3:0. Bili je Olga na velikom mukama u četvrtom gemu, ali je spasila brejk loptu, potom tri u šestom. Dočekala je Amerikanka novu šansu u osmom gemu i na Olgin seris iskoristila prvu meč loptu za ekspresnu pobedu i plasman u treće kolo Australijan opena - 6:2, 6:2.
