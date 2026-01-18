HIT SCENA NA AUSTRALIJAN OPENU: Zverev prekinuo intervju zbog prosidbe – Pobedio, pa tražio dijamante (VIDEO)!

PROŠLOGODIŠNjI finalista Australijan opena Aleksandar Zverev pobedio je Gabrijela Dijaloa 3:1 (6:7 (1:7), 6:1, 6:4, 6:2), a posle duela je dobio i ponudu za brak.

FOTO: AP/Tanjug

U narednoj rundi igraće protiv boljeg iz duela Aleksej Popirin (Australija) - Aleksandar Miler (Francuska).

Nakon duela protiv Dijaloa na terenu je tokom intervjua Nemca viđena zanimljiva scena.

Jedan momak sa tribine odlučio je da Aleksandru Zverevu izjavi ljubav. Nosio je transparent na kome je pisalo "Saša Oženi me".

Kada je transparent ugledao Zverev je prekinuo intervju i "proscu" je uz osmeh poručio:

- Gde je prsten, čoveče? Verujem u sebe, znam koliko vredim, želim prsten, nisam toliko jeftin - uz osmeh je poručio Zverev.

