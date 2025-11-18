Tenis

KAKAV POVRATAK: Kei Nišikori opet na terenu, odigrao je prvi meč posle više od tri meseca

Časlav Vuković

18. 11. 2025. u 17:55

DOSTA problema sa povredama poslednjih godina ima japanski teniser Kei Nišikori. Ipak, on ne odustaje, pa se tako posle nešto više od tri meseca pauze vratio na teren.

КАКАВ ПОВРАТАК: Кеи Нишикори опет на терену, одиграо је први меч после више од три месеца

FOTO: Profimedia

Iskusni 35-godišnjak iz Šimanea je u prvom kolu čelendžera u Jokohami pobedio zemljaka Taiseija Ičikavu sa 4:6, 6:1, 6:1.

Trenutno 158. igrač sveta je poslednji meč pre ovoga odigrao 8. avgusta kad je poražen na startu Sinsinatija od Kamila Uga Karabeljija sa 7:5, 6:3.

Nišikori je odlučio da se vrati i proba na najbolji mogući način da finišira ovu godinu, iako nije izgledalo dobro posle prvog seta koji je pripao 793. na ATP listi.

No, to je trglo finalistu Ju-Es opena iz 2014. godine, krenuo je da igra sjajno i u naredna dva set izgubio je samo dva gema.

Japanac koji je na ovom turniru postavljen za prvog nosioca, u drugom kolu će igrati protiv tenisera iz Južne Koreje Sanhui Šina.

BONUS VIDEO:  BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!
Fudbal

0 19

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.

18. 11. 2025. u 19:00

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!
Fudbal

0 19

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.

18. 11. 2025. u 19:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Još jedna godina poverenja i velikog uspeha: dm drogerie markt, zahvaljujući stabilnom rastu i novim projektima, učvrstio svoju poziciju

Još jedna godina poverenja i velikog uspeha: dm drogerie markt, zahvaljujući stabilnom rastu i novim projektima, učvrstio svoju poziciju