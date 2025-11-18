KAKAV POVRATAK: Kei Nišikori opet na terenu, odigrao je prvi meč posle više od tri meseca

DOSTA problema sa povredama poslednjih godina ima japanski teniser Kei Nišikori. Ipak, on ne odustaje, pa se tako posle nešto više od tri meseca pauze vratio na teren.

FOTO: Profimedia

Iskusni 35-godišnjak iz Šimanea je u prvom kolu čelendžera u Jokohami pobedio zemljaka Taiseija Ičikavu sa 4:6, 6:1, 6:1.

Trenutno 158. igrač sveta je poslednji meč pre ovoga odigrao 8. avgusta kad je poražen na startu Sinsinatija od Kamila Uga Karabeljija sa 7:5, 6:3.

Nišikori je odlučio da se vrati i proba na najbolji mogući način da finišira ovu godinu, iako nije izgledalo dobro posle prvog seta koji je pripao 793. na ATP listi.

No, to je trglo finalistu Ju-Es opena iz 2014. godine, krenuo je da igra sjajno i u naredna dva set izgubio je samo dva gema.

Japanac koji je na ovom turniru postavljen za prvog nosioca, u drugom kolu će igrati protiv tenisera iz Južne Koreje Sanhui Šina.

BONUS VIDEO: BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića