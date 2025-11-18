ZBOG JAPANA! Naomi Osaka se povukla sa turnira u Oklandu

Japanska teniserka Naomi Osaka povukla se sa WTA turnira u Oklandu kako bi igrala za svoju reprezentaciju na Junajted kupu, saopštili su danas organizatori.

FOTO: AP

AP podseća da je Osaka u septembru objavila da će sezonu 2026. početi na WTA turniru u Oklandu. Međutim, japanska teniserka je kontaktirala direktora turnira na Novom Zelandu Nikolasa Lamperina i izjavila da se predomislila.

Osaka je navela da bi umesto nastupa na WTA turniru u Oklandu želela da počne pripreme za Australijan open na Junajted kupu.

Osaka će igrati za selekciju Japana na Junajted kupu zajedno sa Šintarom Motizukijem. Japan će igrati u grupi E na Junajted kupu sa Velikom Britanijom i Grčkom.

U grupi A biće SAD, Španija i Argentina, dok će u grupi B igrati Kanada, Belgija i Kina. U grupi C se nalaze Italija, Francuska i Švajcarska, dok će u grupi D biti Australija, Češka i Norveška. U grupi F će igrati Nemačka, Poljska i Holandija.

Junajted kup će biti održan od 2. do 11. januara naredne godine u Pertu i Sidneju.

WTA turnir u Oklandu na programu je od 5. do 11. januara, dok će Australijan open biti održan 18. januara do 1. februara 2026.