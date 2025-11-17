ŠOKANTNO PRIZNANJE RUSA! Nisam imao razlog da živim posle Vimbldona

VRHUNSKI sport je i te kako surov!

Andrej Rubljov je dugo u vrhu svetskog tenisa - ali je osim po igri, postao poznat i po samopovređivanju na terenu. A sada je u intervju za "Gardijan" govorio o najtežim mesecima svog života

Rubljov je priznao da se suočavao sa teškom depresijom, napadima anksioznosti i trenucima u kojima više nije video smisao života.

Sve je počelo posle šokantnog poraza u 1. kolu Vimbldona, od Argentinca Fransiska Komešanje (tada 122. na ATP listi):

- Sada se osećam mnogo bolje. Još nisam tamo gde želim da budem, ali konačno imam osnovu. Pre šest meseci prolazio sam kroz najgori period života. Posle Vimbldona nisam imao razlog da živim. Zvuči dramatično, ali misli u mojoj glavi su me uništavale. Više nije bilo do tenisa. Bio je problem u meni. Nisam više mogao da se nosim sa tim.

Rubljov, trenutno 16. na ATP listi, je godinama skretao pažnju i svojim autodestruktivnim ponašanjem na terenu - udaranjem sebe reketom po glavi i nogama. Sada priznaje da je to bio samo spoljašnji znak unutrašnje borbe:

- Uzimao sam antidepresive, ali mi nisu pomogli. Na kraju sam rekao sebi: Ne uzimam više ništa.“ Safin mi je pomogao da shvatim mnoge stvari. Počeo sam da radim sa psihologom. Mnogo učim o sebi.

Rubljov dodaje da čovek može imati sve - porodicu, novac, dobre odnose - ali da to ništa ne znači ako izbegava da pogleda u sopstvene probleme:

- Možeš da imaš sve u životu, ali ako postoji nešto u tebi što ne želiš da vidiš, nikada nećeš biti srećan. Kada pronađeš problem i prihvatiš ga, biće ti sve bolje.

