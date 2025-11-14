ITALIJAN DOMINIRA U TORINU: Janik Siner pobedio Šeltona, spreman za polufinale Završnog mastersa
JANIK Siner potvrdio je dominaciju u grupi "Bjern Borg" na Završnom mastersu u Torinu. Italijan je u 3. kolu pobedio Bena Šeltona sa 6:3, 7:6(3).
Protutnjao je drugi na ATP listi kroz grupnu fazu, nije izgubio nijedan set i može se reći da je poslao poruku najvećem rivalu Karlosu Alkarazu da je spreman da ide do samog kraja.
Siner je meč počeo idealno - brejkom, potom je u devetom gemu još jednom oduzeo servis Amerikancu i tako stigao do vođstva.
U drugom setu su teniseri držali svoj servis, pa se otišlo u taj-brejk. U 13. gemu bolji je bio Janik, nije izgubio nijedan poen na svoj servis i trijumfovao je posle jednog sata 36 minuta.
Siner će u polufinalu Završnog mastersa igrati protiv Australijanca Aleksa de Minora.
