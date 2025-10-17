NIŠTA OD POLUFINALA! Olga Danilović elimisana na turniru u Osaki
Srpska teniserka Olga Danilović eliminisana je u četvrtfinalu WTA turnira u Osaki od Čehinjea Tereze Valentove rezultatom 2:1 (4:6, 6:2, 6:3).
Meč je trajao dva sata i sedam minuta igre.
Danilović, 49. na WTA listi, dobila je prvi set tako što je napravila tri brejka, a izgubila dva gema na svoj servis.
Valentova, 78. na WTA listi, osvojila je drugi set sa dva brejka i bez izgubljenog servisa.
U trećem, odlučujućem setu, Valentova je napravila čak tri brejka, a pretrpela samo jedan, i tako stigla do plasmana u polufinale.
Nagradni fond turnira u Osaki je 275.094 dolara.
