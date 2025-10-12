Tenis

TITULA U KINI ZA AMERIKANKU: Koko Gof savladala DŽesiku Pegulu u finalu Vuhana

Filip Milošević

12. 10. 2025. u 15:11

Američka teniserka Koko Gof osvojila je WTA turnir u Vuhanu pošto je u finalu savladala zemljakinju Džesiku Pegulu rezultatom 2:0 (6:4, 7:5) za sat i 44 minuta igre.

ТИТУЛА У КИНИ ЗА АМЕРИКАНКУ: Коко Гоф савладала Џесику Пегулу у финалу Вухана

FOTO: Tanjug/AP

U prvom setu Gof je napravila dva, a pretrpela jedan brejk i tako povela 1:0. 

Pegula je snažno započela drugi set, napravila je dva vezana brejka i povela 3:0, servirala je za set kod vođstva 5:4, ali je na kraju Gof nanizala tri gema i stigla do pobede i pehara. 

Osvajanjem titule Gof je zaradila 596.000 američkih dolara, dok je Peguli pripalo 351.003 dolara.

