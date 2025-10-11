KRAJ ZA PRVU TENISERKU SVETA: Arina Sabalenka poražena od Amerikanke u polufinalu turnira u Vuhanu

Američka teniserka Džesika Pegula plasirala se u finale WTA turnira u Vuhanu, pošto je danas u polufinalu pobedila Beloruskinju Arinu Sabalenku 2:6, 6:4, 7:6 (7:2).

FOTO: Tanjug/AP

Meč je trajao dva sata i 19 minuta. Sabalenka je najbolja teniserka sveta, dok je Pegula šesta na WTA listi.

Ovo je bio 11. međusobni duel američke i beloruske teniserke, a treći trijumf Pegule, koja će u finalu igrati protiv sunarodnice Koko Gof.

Gof je ranije danas u polufinalu pobedila Italijanku Jasmin Paolini 6:4, 6:3.

WTA turnir u Vuhanu se igra za nagradni fond od 3.654.963 dolara.

