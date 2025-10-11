KRAJ ZA PRVU TENISERKU SVETA: Arina Sabalenka poražena od Amerikanke u polufinalu turnira u Vuhanu
Američka teniserka Džesika Pegula plasirala se u finale WTA turnira u Vuhanu, pošto je danas u polufinalu pobedila Beloruskinju Arinu Sabalenku 2:6, 6:4, 7:6 (7:2).
Meč je trajao dva sata i 19 minuta. Sabalenka je najbolja teniserka sveta, dok je Pegula šesta na WTA listi.
Ovo je bio 11. međusobni duel američke i beloruske teniserke, a treći trijumf Pegule, koja će u finalu igrati protiv sunarodnice Koko Gof.
Gof je ranije danas u polufinalu pobedila Italijanku Jasmin Paolini 6:4, 6:3.
WTA turnir u Vuhanu se igra za nagradni fond od 3.654.963 dolara.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
NOVI ŠOK NA MASTERSU U ŠANGAJU! Ispao i Danil Medvedev
11. 10. 2025. u 15:42
ŠOK! Novak Đoković ispao od 204. tenisera sveta u polufinalu Mastersa u Šangaju
11. 10. 2025. u 12:28
"GROBARI" SU OVO ŽELjNO ČEKALI! Partizan dovodi NBA centra?
10. 10. 2025. u 21:27
NAJVAŽNIJIH 90 MINUTA DO SADA: Srbija preko Albanije pravi veliki korak ka plasmanu na Mundijal
APSOLUTNO najbitniji meč u kvalifikacijama za Svetsko prventvo fudbaleri Srbije odigraće večeras u Leskovcu gde će od 20.45 ugostiti Albaniju.
11. 10. 2025. u 07:20
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
NAUČNICI ZABRINUTI: Otkrili nešto alarmantno što curi ispod okeana oko Antarktika: "Nepoznanica - ne znamo zašto"
NAUČNICI su otkrili alarmantan fenomen na Antarktiku - metan, gas koji snažno zagreva planetu, oslobađa se iz pukotina na morskom dnu "zapanjujućom brzinom" kako se regija zagreva. Ovo otkriće izaziva bojazan da su postojeće prognoze globalnog otopljavanja možda bile podcenjene, piše Si En En.
11. 10. 2025. u 10:46
Komentari (0)