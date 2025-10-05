"TO JE SAN": Evo šta je Novak Đoković rekao posle pobede u Šangaju

NAJBOLjI teniser svih vremena, Novak Đoković, zahvalio je navijačima na podršci na duelu protiv Nemca Janika Hanfmana i istakao da je bilo teško igrati zbog vlažnosti vazduha na Mastersu u Šangaju.

FOTO: Profimedia

Srpski as se plasirao u osminu finala ovog turnira iz serije 1000, pošto je danas u trećem kolu pobedio Hanfmana 4:6, 7:5, 6:3.

- Kao što sam i ranije govorio, uslovi su isti za sve. Brutalno je, preko 80 odsto vlažnosti vazduha, iz dana u dan, moramo svi da se nosimo sa tim. Za mene je možda biološki to malo veći izazov. Janik je od starta odigrao neverovatan meč. Jedan osrednji gem s moje strane bio mu je dovoljan za set. Jako je precizno servirao, bilo je teško čitati njegov servis, a i udarao je jako svaku loptu - izjavio je Đoković posle meča.

Nastavio je sa analizom meča.

- Teško je bilo igrati protiv Hanfmana. Publika me je podigla, a u finišu drugog seta sam osećao da se dižem u razmenama i da mu bolje čitam servis, on je počeo i da greši. Počeo sam slobodnije da udaram. Dobio sam mnogo ovakvih mečeva u karijeri, u kojima većinu vremena nisam bio bolji igrač, već sam se samo hrabro držao u igri.

Novak je na kraju još jednom zahvalio navijačima na podršci.

- Neverovatno je biti ovde i igrati pred jako strastvenom publikom. Zapanjujuće je, podrška koju dobijam, ne mogu da tražim više - 38 godina, igram Masters, publika mi skandira ime... To je san, na tome sam im zahvalan - istakao je srpski teniser.

Đoković će u osmini finala igrati protiv Đaumea Munara iz Španije.

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu

