Tenis

ŠTETA! Aleksandra Krunić bez polufinala VTA turnira u Pekingu

Новости онлине

02. 10. 2025. u 18:15

Srpski ljubitelji tenisa su se nadali lepšim vestima, ali...

ШТЕТА! Александра Крунић без полуфинала ВТА турнира у Пекингу

Foto: Goran Čvorović

Naša teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina nisu uspele da se plasiraju u polufinale VTA turnira u Pekingu u dubl konkurenciji, pošto su danas u četvrtfinalu poražene od Australijanke Prisile Hon i Čehinje Karoline Muhove rezultatom 7:6 (7:4), 6:3 posle sat i 35 minuta igre.


*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Oba dubla su napravila po jedan brejk u prvom setu, a Hon i Muhova su bile bolje u uzbudljivoj završnici.


U drugoj deonici su australijska i češka teniserka dva puta oduzele servis protivnicama za pobedu i plasman u polufinale.

Hon i Muhova će u polufinalu igrati protiv Miju Hato i Fani Stolar, koje su ranije danas pobedile Timeu Baboš i Luisu Stefani rezultatom 6:2, 6:4.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

VTA turnir u Pekingu se igra za nagradni fond od 8.963.700 dolara.

 

Bonus video:   ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
G80 - OSAM DECENIJA INOVACIJA: Galenika obeležila jubilej na nesvakidašnji način

G80 - OSAM DECENIJA INOVACIJA: Galenika obeležila jubilej na nesvakidašnji način