ŠTETA! Aleksandra Krunić bez polufinala VTA turnira u Pekingu
Srpski ljubitelji tenisa su se nadali lepšim vestima, ali...
Naša teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina nisu uspele da se plasiraju u polufinale VTA turnira u Pekingu u dubl konkurenciji, pošto su danas u četvrtfinalu poražene od Australijanke Prisile Hon i Čehinje Karoline Muhove rezultatom 7:6 (7:4), 6:3 posle sat i 35 minuta igre.
Oba dubla su napravila po jedan brejk u prvom setu, a Hon i Muhova su bile bolje u uzbudljivoj završnici.
U drugoj deonici su australijska i češka teniserka dva puta oduzele servis protivnicama za pobedu i plasman u polufinale.
Hon i Muhova će u polufinalu igrati protiv Miju Hato i Fani Stolar, koje su ranije danas pobedile Timeu Baboš i Luisu Stefani rezultatom 6:2, 6:4.
VTA turnir u Pekingu se igra za nagradni fond od 8.963.700 dolara.
