KAKAV ŽREB ZA ŠANGAJ! Novaka Đokovića čeka pakao u Kini

Najbolji srpski teniser, Novak Đoković, saznao je imena potencijalnih rivala na Masters turniru u Šangaju.

FOTO: Tanjug/AP

Žreb nije bio naklonjen Srbinu, koji je i ove godine odlučio da zaigra na prestižnom Mastersu u Kini. Biće slobodan u prvom kolu, a već u drugoj rundi čeka ga ozbiljan izazov - igraće protiv pobednika duela Marin Čilić - Korentan Mute.

Potencijalni rivali u trećem kolu Novaku će biti bolji iz okršaja između Frensisa Tijafoa i Lorenca Sonega, a ako prebrodi i ovu prepreku ide na Andreja Rubljova ili Flavija Kobolija u četvrtoj rundi.

🚨Novak Djokovic’s Shanghai draw:



Round 1: Bye

Round 2:🇭🇷Cilic/🇫🇷Moutet

Round 3:🇺🇸Tiafoe/🇮🇹Sonego

Round 4:🇷🇺Rublev/🇮🇹Cobolli

Quarterfinal:🇺🇸Shelton/🇳🇴Ruud

Semifinal:🇮🇹Sinner

Final:🇪🇸Alcaraz/🇩🇪Zverev pic.twitter.com/73bQ7FW784 — Danny (@DjokovicFan_) September 29, 2025

Potencijalni rivali u četvrtfinalu su Kasper Rud ili Ben Šelton, a u eventualnom polufinalu najverovatnije ga čeka okršaj sa Italijanom Janikom Sinerom.

Prvi reket sveta Karlos Alkaraz i Nemac Aleksandar Zverev nalaze se u drugom delu žreba, pa je okršaj sa njima moguć jedino u finalu.

Turnir u Šangaju startuje 30. septembra i traje do 13. oktobra.

