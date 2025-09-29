KAKAV ŽREB ZA ŠANGAJ! Novaka Đokovića čeka pakao u Kini
Najbolji srpski teniser, Novak Đoković, saznao je imena potencijalnih rivala na Masters turniru u Šangaju.
Žreb nije bio naklonjen Srbinu, koji je i ove godine odlučio da zaigra na prestižnom Mastersu u Kini. Biće slobodan u prvom kolu, a već u drugoj rundi čeka ga ozbiljan izazov - igraće protiv pobednika duela Marin Čilić - Korentan Mute.
Potencijalni rivali u trećem kolu Novaku će biti bolji iz okršaja između Frensisa Tijafoa i Lorenca Sonega, a ako prebrodi i ovu prepreku ide na Andreja Rubljova ili Flavija Kobolija u četvrtoj rundi.
Potencijalni rivali u četvrtfinalu su Kasper Rud ili Ben Šelton, a u eventualnom polufinalu najverovatnije ga čeka okršaj sa Italijanom Janikom Sinerom.
Prvi reket sveta Karlos Alkaraz i Nemac Aleksandar Zverev nalaze se u drugom delu žreba, pa je okršaj sa njima moguć jedino u finalu.
Turnir u Šangaju startuje 30. septembra i traje do 13. oktobra.
