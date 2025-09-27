POVREDA JE PROŠLOST: Karlos Alkaraz ubedljivo do četvrtfinala Tokija

NAJBOLjI teniser sveta Karlos Alkaraz plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Tokiju, pošto je danas u osmini finala pobedio Zizua Bergsa sa 6:4, 6:3.

Foto: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

Iako je Španac povredio zglob u prvom meču protiv Sebastijana Baeza, to mu ne predstavlja problem da niže trijumfe. Čini se da to nije ozbiljnije prirode jer je bez problema otišao u narednu rundu.

Ipak, nije idalno počelo za momka iz Mursije. Belgijanac je prvi došao do brejka, imao je prednost 2:1 u prvom setu, ali je Alkaraz uspeo da preokene i povede.

Šestostruki grend slem šampion je u drugom setu dva puta oduzeo servis Bergsu i tako došao do pobede i plasmana u narednu fazu turnira iz serije 500 u Tokiju.

Alkaraz će u četvrtfinalu igrati protiv Amerikanca Brendona Nakašime, koji je ranije danas pobedio Mađara Martona Fučoviča rezultatom 7:5, 6:3.

ATP turniru u Tokiju igra se za nagradni fond od 2.226.470 dolara.

