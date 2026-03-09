DESETI je dan rata na Bliskom istoku.

Foto printskrin oruzjeonline.com/militarywhachmagazine

Tramp: Napali smo Iran samo 2 nedelje do nuklearne bombe

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas na Floridi da je Iran planirao napad na Sjedinjene Američke Države i na druge zemlje Bliskog istoka, kao i na Izrael. (Više o ovome pročitajte OVDE)

Tramp: Sukob u Iranu je "kratkoročni izlet"

Američki predsednik Donald Tramp nazvao je danas sukob u Iranu "kratkoročnim izletom".

Obraćajući se republikancima u Predstavničkom domu na Floridi, Tramp je hvailo američku vojsku, opisujući je kao "vojsku bez premca", preneo je Skaj njuz.

-Svet nas trenutno poštuje više nego ikada ranije, ocenio je Tramp.

On tvrdi da je iranski raketni i kapacitet dronova potpuno uništen u američko-izraelskim napadima, kao i da iranska mornarica "leži na dnu okeana".

-Nećemo popustiti dok neprijatelj ne bude odlučno poražen, poručio je Tramp.

Foto: Printskrin Iks/@visegrad24

Masakr u Teheranu

Najmanje 40 osoba poginulo je u današnjem masovnom napadu na istočni Teheran, saopštile su iranske vlasti.

Na meti američko-izraelskih napada danas su bili i drugi veći iranski gradovi, uključujući Isfahan, gde postoji zabrinutost zbog blizine nuklearnih postrojenja, prenela je Al Džazira.

AP Photo/Vahid Salemi



Iran: Trenutno nema prostora za diplomatiju

Savetnik za spoljnu politiku u kancelariji iranskog vrhovnog vođe Kamal Harazi izjavio je da Iran može da nastavi rat još dugo i da više ne vidi prostora za diplomatiju.

Zajednički tim za istraguraketnih napada na Tursku

Teheran spreman da formira zajednički tim za istragu navoda o iranskim raketnim napadima na Tursku

Iranski predsednik Masud Pezeškijan rekao je danas turskom predsedniku Redžepu Tajipu Erdoganu da je Teheran spreman da formira zajednički tim za istragu navoda o iranskim raketnim napadima na Tursku, objavili su danas iranski mediji.

Pezeškijan je to rekao u telefonskom razgovoru sa Erdoganom, preneo je Rojters.

Tramp ublažava sankcije Rusiji?

Administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa razmatra mogućnost ublažavanja sankcija Rusiji kako bi se ublažio skok cena energenata izazvan ratom SAD i Izraela protiv Irana, saopštila su tri izvora koja imaju saznanja o tome.

(Više o ovome pročitajte OVDE)

Tramp: Rat gotovo završen

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp smatra da je rat protiv Irana gotovo završen i da su SAD značajno ispred njegovog početnog očekivanog roka od četiri do pet nedelja, prenela je dopisnica CBS njuza Veiđia Điang na platformi X, koja ga je intervjuisala. (Više o ovome pročitajte OVDE)

Foto: Profimedia

Nova meta Vašingtona na Bliskom istoku

Sjedinjene Američke Države mogle bi da sankcionišu Saudijsku Arabiju ukoliko kraljevina i dalje nastavi da bude neutralna u sukobu sa Iranom.

Zbog odmazde Irana i napada na američke pozicije u Saudijskoj Arabiji, ambasada SAD u ovoj zemlji morala je da bude kompletno evakuisana. (Više o ovome pročitajte OVDE)

Amerika je nepouzdan saveznik

Saveznici Vašingtona su posebno zabrinuti zbog nestašice „kritičnog oružja“, uključujući sisteme protivvazdušne i raketne odbrane i dronove, kaže za Sputnjik ruski vojni stručnjak Aleksandar Stepanov. (Više o ovome pročitajte OVDE)

Foto printskrin Jutjub/WSJ

General Musavi: Povećaćemo domet i snagu raketa

Komandant Vazdušno-kosmičkih snaga Iranske revolucionarne garde Madžid Musavi izjavio je danas da će snaga i učestalost lansiranja iranskih raketa biti povećani, a njihov domet proširen, preneli su iranski državni mediji.

Liban predlaže pregovore, ali...

Liban predlaže direktne pregovore sa Izraelom preko SAD kako bi okončao rat

Libanska vlada predložila je održavanje direktnih pregovora sa Izraelom uz posredovanje administracije američkog predsednika Donalda Trampa, sa ciljem okončanja rata i postizanja mirovnog sporazuma, izjavilo je pet izvora upoznatih sa situacijom.

Prema navodima izvora, reakcije SAD i Izraela bile su hladne i skeptične, prenosi Aksios.

AP Photo/Hassan Ammar

Amerikanci potvrdili oni su ubili decu u školi

Video snimci objavljeni na mreži i verifikovani od strane brojnih novinskih agencija pojačali su optužbe da SAD stoje iza smrtonosnog napada na iransku žensku školu u kojem je poginulo preko 160 ljudi. Snimak prikazuje ono što izgleda kao američka raketa Tomahavk koja pada blizu škole u ​​Minabu, na jugu Irana. (Više o ovome pročitajte i pogledajte video OVDE)

Aragči: Ovo je "Operacija Epska greška"

Iranski ministar spoljnih poslova Sejed Abas Aragči oštro je kritikovao Sjedinjene Države, optužujući ih za destabilizaciju cena nafte zbog vojnih udara na iranske ciljeve.

Uz snimak ekrana rasta globalnih cena nafte, Aragči je na društvenim mrežama nazvao akciju „Operacija Epska greška“.

RAF presreo iranske dronove

Avioni tipa tajfun britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva (RAF) izveli su noćnu vojnu akciju da bi zaštitili Jordan i Bahrein, saopštilo je britansko Ministarstvo odbrane.

Hezbolah oštetio luku

Izraelska policija saopštila je da su u današnjem raketnom napadu libanske militantne grupe Hezbolah na centralni Izrael oštećeni infrastrukturni objekti.

AP Photo/Leo Correa



Oštra poruka iz Bele kuće

Bela kuća poručila: „Ovaj režim će uskoro naučiti da niko ne sme da izaziva snagu i moć američke vojske.“



Tramp: Neću da šaljem vojsku u Iran

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da "nije ni blizu" odluke da pošalje američke trupe da uđu na tlo Irana kako bi se zaštitio nuklearni materijal u gradu Isfahanu, preneo je Njujork post.

On je takođe rekao da nije zadovoljan što je Modžtaba Hamnei, sin ajatolaha Alija Hamneija koji je ubijen u američko-izraelskom napadu na Teheran, izabran za novog vrhovnog lidera Irana.

Erdogan: Naš cilj je da Tursku držimo dalje od rata

Predsedik Turske Redžep Tajip Erdogan izjavio je danas da je glavni cilj njegove administracije da Tursku drži podalje od ratnog požara.

-Naš glavni cilj je da Tursku držimo podalje od ratnog požara. Očuvanje bezbednosti Turske i mira za 86 miliona naših ljudi je najveći prioritet države, rekao je Erdogan, prenosi agencija Anadolija.

Turski predsednik je poručio da ni država ni turska vlada nikada nisu bili bespomoćni.

Foto: Profimedia

Hezbolah uništio izraelski radar

U novoj seriji međusobnih napada, Izraela i Hezbolaha, šiitska milicija u Libanu uništila je radar u Bejt Šemešu u Izraelu.



Francuska rapoređuje ratne brodove

Francuska raspoređuje oko desetak ratnih brodova, uključujući i svoju udarnu grupu nosača aviona, u Sredozemno more, Crveno more i potencijalno Ormuski moreuz kao deo odbrambene podrške saveznicima kojima preti sukob na Bliskom istoku, prenosi Rojters

Foto: Profimedia/Ilustracija

Tanker sa indijskom naftom prošao Ormuz

Naftni tanker kojim upravljaju Grci prošao je kroz Ormuski moreuz sa sirovom naftom iz Saudijske Arabije prema Indiji, navodi se u analizi objavljenoj danas na sajtu Marine Trafic za praćenje brodova.



Ambasador UAE poziva na pregovore

Ambasador Ujedinjenih Arapskih Emirata pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi Džamal Džama al Mušarah pozvao je danas na deeskalaciju američko-izraelskog rata sa Iranom i povratak pregovorima. "Deeskalacija, deeskalacija, deeskalacija. To je naš čvrst stav i nastavićemo da ga zastupamo", rekao je Al Mušarah novinarima u Ženevi, prenosi Rojters.



Putin: Zatvaranje Ormuza osetiće ceo svet

Potpuno preusmeravanje isporuka bliskoistočne nafte, bez Ormuskog moreuza, trenutno je nerealno, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na sastanku u Kremlju.

-Prošle godine je kroz Ormuski moreuz prošlo oko trećine svetskog pomorskog izvoza nafte, što iznosi oko 14 miliona barela dnevno, od čega je približno 80 odsto bilo upućeno u zemlje Azijsko-pacifičkog regiona. Sada je ta ruta faktički zatvorena, izjavio je predsednik.

Foto: Tanjug/Kristina Solovyova (POOL)

EU spremna da proširi pomorske operacije

Nakon razgovora sa liderima bliskoistočnih zemalja, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta potvrdili su spremnost EU za proširenje pomorskih operacija na Bliskom istoku radi zaštite međunarodnog komercijalnog pomorskog saobraćaja.

Amerika zapalila Ormuz

Komandant iranskog Bezbednosnog saveta Ari Laridžani izjavio je danas da je Ormuski moreuz nebezbedan za prolaz "usled požara koji su zapalile Sjedinjene Američke Države i Izrael". (Više o ovome pročitajte OVDE)

U toku novi talas iranskih raketnih napada na Izrael

Iranski raketni napad na Izrael je u toku. Jedna od meta je i Tel Aviv.

Uzbuna je podignuta širom zemlje



Hezbolah se zakleo na vernost Modžtabi Hamneju

Hezbolah je pozdravio izbor Modžtabe Hamneja za novog vrhovnog vođu Irana, zavetujući mu se na vernost nakon što je njegov prethodnik i otac Ali Hamnej ubijen u američko-izraelskim napadima.

-Mi u Hezbolahu upućujemo naše najtoplije čestitke i blagoslove ovom prilikom. Obnavljamo našu zakletvu lojalnosti ovom blagoslovenom pristupu i našu postojanost na putu odanosti, navodi se u saopštenju Hezbolaha.

Foto: Tanjug/Profimedia

Ukrajinci brane amerikance od iranskih dronova

Ukrajina je poslala presretače dronova i tim eksperata za bespilotne letelice kako bi zaštitila američke vojne baze u Jordanu, a ukrajinski stručnjaci krenuli su dan nakon što je Vašington u četvrtak zatražio pomoć od Kijeva, izjavio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski za "Njujork tajms". (Više o ovome pročitajte OVDE)

Hegset: Tramp će diktirati uslove predaje Irana

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je da su Sjedinjene Američke Države na vrlo dobrom putu u sprovođenju svog plana u Iranu, kao i da će predsednik Donald Tramp diktirati uslove predaje. (Više o ovome pročitajte OVDE)

Foto Tanjug/AP/Davoud Ghahrdar

Francuska će poslati dva ratna broda u Crveno more

Francuska će poslati dve fregate u okviru pomorske misije Evropske unije „Aspides“ u Crvenom moru, rekao je francuski predsednik Emanuel Makron.

„Uspostavlja se čisto odbrambena, čisto prateća misija koja mora biti pripremljena zajedno sa evropskim i neevropskim zemljama“, rekao je Makron nakon sastanka sa kiparskim predsednikom Nikosom Hristodulidesom i grčkim premijerom Kirijakosom Micotakisom na Kipru.

Merc zabrinut zbog rasta cena energije i mogućih posledica po ekonomiju

Nemački kancelar Fridrih Merc izrazio je zabrinutost zbog rasta cena energije izazvanog ratom. „Zabrinuti smo zbog razvoja cena energije“, rekao je Merc na konferenciji za novinare. „Znamo da bi ovo moglo imati uticaj na nemačku ekonomiju“, dodao je. Prošle nedelje, Merc je izrazio podršku američko-izraelskom ratu protiv Irana tokom posete Beloj kući, ali je rekao da se nada brzom završetku sukoba jer napadi štete globalnoj ekonomiji.

Prve slike i snimci iranske rakete u Turskoj: NATO snage oborile balistički projektil, Ankara Besna

Iran je ponovo lansirao balističku raketu u pravcu Turske, a sada su isplivali prvi snimci i fotografije projektila koji su NATO snage oborile.

Celu vest pročitajte OVDE

Eksplozija se čula u Dohi

Eksplozija se čula u glavnom gradu Katara, Dohi, javile su novinske agencije AFP i Rojters. Katarsko Ministarstvo odbrane je saopštilo da su oružane snage presrele raketni napad usmeren ka zemlji.

Amerika svojim građanima: Napustite jugoistočnu

Tursku Vašington je savetovao nepotrebnom osoblju da napusti američki konzulat u blizini južnog turskog grada Adana, nedaleko od važne NATO baze, i naredio je američkim građanima da napuste „jugoistočnu Tursku“.

Hegset otkriva detalje tajne operacije:"Epski bes" već pogodio 3.000 ciljeva u Iranu

Američki i izraelski napadi na Iran ulaze u drugu nedelju, a ministar odbrane Pit Hegset dao je intervju o operaciji koju Pentagon naziva „Epska bes“ i u kojoj učestvuje više od 50.000 američkih vojnika. Do petka, kada je Hegset razgovarao sa novinarom, američka vojska je već pogodila 3.000 meta unutar Irana, izveštava CBS News.

Celu vest pročitajte OVDE

Izraelci pokreću novi talas vazdušnih napada

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo pokrenulo je novi talas „opsežnih“ vazdušnih napada na Teheran, Isfahan i područja na jugu Irana, saopštila je izraelska vojska (IDF). IDF je saopštio da su napadi usmereni na „infrastrukturu iranskog terorističkog režima“.

Izbori u Libanu odloženi za dve godine

Libanski parlament je odložio parlamentarne izbore, koji su trebalo da se održe u maju, za dve godine, objavio je predsednik parlamenta u saopštenju. Kao razlog navodi se obnovljeni rat između Izraela i Hezbolaha, militantne grupe koju podržava Iran.

Poslanici su se danas sastali u parlamentu, uključujući Mohameda Raada, šefa poslaničke grupe Hezbolaha, dok su izraelski ratni avioni nadletali obližnja južna predgrađa Bejruta.

Deseti dan blokiranja interneta u Iranu

Nedostaci interneta u Iranu ušli su u deseti dan, prema podacima organizacije za praćenje sajber bezbednosti NetBlocks.

⚠️ Update: #Iran's internet blackout has entered its tenth day with connectivity at 1% of ordinary levels after the 216th hour.



As regional hostilities intensify, some 90 million Iranians are silenced and cut off from the global internet under a state-imposed shutdown. pic.twitter.com/FNrSKvqBBP — NetBlocks (@netblocks) March 9, 2026

Prekid veze, koji se odnosi i na telefonske linije, otežava razumevanje punog obima događaja koji se odvijaju na terenu.

Izraelski vojnici započeli kopnenu operaciju u južnom Libanu

Izraelska vojska (IDF) objavila je da je pokrenula „ciljanu i ograničenu“ kopnenu operaciju u južnom Libanu. Vojska kaže da želi da „eliminiše“ borce Hezbolaha i njihove infrastrukturne položaje.

„Pre ulaska kopnenih snaga, korišćena je vatrena podrška i brojni teroristički ciljevi su pogođeni iz vazduha i sa zemlje“, objavila je izraelska vojska u saopštenju.

IDF je danas nastavio vazdušne napade na južna predgrađa Bejruta, a iznad grada vidljivi su stubovi dima. Izraelska vojska je saopštila da će „nastaviti da deluje“ protiv Hezbolaha koji podržava Iran.

Starmer: Velika Britanija i SAD svakodnevno sarađuju

Velika Britanija i SAD svakodnevno sarađuju, rekao je britanski premijer Kir Starmer kada su ga pitali da li se takozvani „poseban odnos“ između dve zemlje narušava, preneo je Rojters. „Zaista je važno naglasiti da SAD i Velika Britanija svakodnevno sarađuju, kao što su uvek i radile“, rekao je Starmer. Ali je dodao: „Odluke o tome šta je u najboljem interesu Britanije donosi britanski premijer.“

Napadnut centralni Izrael: Jedna osoba mrtva, dve povređene

Jedna osoba je preminula nakon sumnjivog napada kasetnom bombom u centralnom Izraelu, saopštile su službe za hitne slučajeve.

Dvojica muškaraca u četrdesetim godinama teško su povređena šrapnelima na gradilištu, a jedan od njih je kasnije podlegao povredama. Drugi muškarac je prebačen u bolnicu. Muškarac u tridesetim godinama teško je povređen na drugoj lokaciji.

Iran: Nema smisla govoriti o prekidu vatre

Esmail Bagei, portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova, rekao je na konferenciji za novinare da trenutno nema mesta za razgovore o prekidu vatre. „Dok god napadi traju, nema smisla govoriti ni o čemu drugom osim o odbrani i odmazdi protiv neprijatelja“, rekao je Bagei odgovarajući na pitanje o mogućnosti prekida vatre.

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je prošle nedelje da ga iranski lideri „zovu“ i pitaju „kako da postignu dogovor“, ali je dodao da im je rekao da je prekasno. Kasnije je rekao da će se rat završiti samo u slučaju „bezuslovne predaje“ Irana. Iran je odgovorio na američko-izraelske napade uzvratnim udarima širom regiona. Ali Bagei je u utorak negirao da je iranska vojska pokrenula napade sa iranske teritorije na Azerbejdžan, Tursku i Kipar.

Hjuman rajts voč: Izrael je koristio zabranjeno oružje u napadu na Liban

Hjuman rajts voč (HRW) saopštio je danas da je izraelska vojska ilegalno koristila municiju sa belim fosforom u gradu Johmor u južnom Libanu. Međunarodna nevladina organizacija saopštila je da su njeni istraživači došli do zaključka nakon pregleda i geolociranja sedam video snimaka koji prikazuju eksploziju municije sa belim fosforom u vazduhu iznad stambenog dela grada 3. marta.

Beli fosfor je veoma toksičan i stvara oblake fosfor pentoksida, koji zatim reaguje sa vlagom u vazduhu ili u ljudskim plućima formirajući fosfornu kiselinu.

Supstanca burno reaguje sa kiseonikom, što može izazvati njeno paljenje i paljenje meta nakon što se ispusti. Beli fosfor mogu koristiti vojska za prikrivanje operacija i nije naveden kao hemijsko oružje prema Konvenciji o hemijskom oružju, ali se njegova upotreba protiv ljudi u civilnom okruženju smatra kršenjem Protokola III Konvencije o određenim konvencionalnim oružjima.

„Nelegalna upotreba belog fosfora od strane izraelske vojske nad stambenim područjima je izuzetno zabrinjavajuća i imaće teške posledice po civile“, rekao je u saopštenju Ramzi Kais, istraživač za Liban u organizaciji Human Rights Watch. Human Rights Watch je ranije optužio izraelsku vojsku da koristi municiju sa belim fosforom u Gazi i Libanu, što je izraelska vojska negirala.

Turska šanje šest borbenih aviona na Kipar: F-16 sleće na sever ostrva

Turska šalje šest borbenih aviona F-16 u tzv. Tursku Republiku Severni Kipar (TRSK), samoproglašenu državu koju priznaje jedino Ankara.

Celu vest pročitajte OVDE

Izrael napada Hezbolah u Bejrutu

Izraelske odbrambene snage su objavile da sada izvode napade na infrastrukturu Hezbolaha u oblasti Dahije u Bejrutu.

Ranije je portparol izraelske vojske Avičaj Adrei pozvao stanovnike na evakuaciju, rekavši da će vojska „snažno delovati“ protiv „terorističke infrastrukture“.

Evropske berze takođe padaju

Cene akcija su jutros naglo pale na evropskim berzama jer investitori strahuju da će nagli rast cena nafte podstaći inflaciju i naštetiti celoj globalnoj ekonomiji. Indeks STOXX 600 vodećih evropskih akcija pao je za 2,3 procenta u 9:30, nakon što je prošle nedelje već pao za više od 4 procenta.

Jutros je londonski indeks FTSE pao za 1,73 procenta na 10.106 poena, dok je frankfurtski DAX potonuo za 2,61 procenat na 22.976 poena, a pariski CAC 40 za 2,48 procenata na 7.795 poena. Cene akcija su takođe naglo pale na azijskim berzama.

Indeks MSCI Azija-Pacifik pao je za više od 2 procenta u 9:30. Istovremeno, cene akcija u Šangaju, Hong Kongu, Indiji, Australiji, Japanu i Južnoj Koreji pale su između 0,7 i 6 procenata.

Azijske akcije padaju zbog intenziviranja rata sa Iranom

Azijska tržišta su doživela velike gubitke zbog intenziviranja rata sa Iranom, a cene nafte su porasle iznad oko 92 evra po barelu prvi put od potpune invazije Rusije na Ukrajinu 2022. godine.

Sukob na Bliskom istoku, koji ne pokazuje znake jenjavanja, mogao bi da podstakne inflaciju i uspori ekonomski rast u zemljama istočne Azije koje se u velikoj meri oslanjaju na uvoz energije iz regiona.

Japanski referentni indeks Nikkei 225 pao je za 7% u ranom trgovanju, pre nego što je smanjio deo svojih gubitaka i završio dan sa padom od 5,2%. Južnokorejski Kospi je pao za 6%, tajvanski Taiex za 4,4%, dok je hongkonški Hang Seng indeks pao za 1,4%.

Novi ajatolah ranjen u ratu: Oglasila se iranska televizija

Iranska državna televizija, izveštavajući o imenovanju Modžtabe Hamneija za novog vrhovnog vođu Irana, saopštila je da je on ranjen u ratu.

Celu vest pročitajte OVDE

Dve osobe povređene u Abu Dabiju od krhotina

Dve osobe su povređene u Abu Dabiju nakon što su krhotine pale na dve lokacije nakon presretanja iranskih raketa. Jedna osoba je zadobila lakše, a druga umerene povrede, saopštila je Kancelarija za medije Abu Dabija.

Krhotine su pale nakon što su sistemi protivvazdušne odbrane presreli dolazeće pretnje, navodi se u saopštenju. Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata ranije je saopštilo da je odgovorilo na raketne i napade dronova iz Irana.

Izrael upozorio narod Libana pred napad

Izraelske odbrambene snage izdale su vanredno upozorenje stanovnicima Libana, uključujući južna predgrađa Bejruta.

Portparol Avičaj Adrai rekao je da će u narednim satima izraelska vojska „snažno delovati protiv terorističke infrastrukture povezane sa udruženjem Al-Kard Al-Hasan“.

Izrael tvrdi da organizacija finansira vojne aktivnosti Hezbolaha, što grupa poriče. Al-Kard Al-Hasan navodi da pruža samo male beskamatne kredite običnim libanskim građanima.

Eksplozije u Dubaiju

Eksplozije su se čule iznad Dubaija rano jutros, a prijavljena je i aktivnost borbenih aviona. Uprava za krize i upravljanje katastrofama Ujedinjenih Arapskih Emirata potvrdila je da sistemi protivvazdušne odbrane reaguju na raketnu pretnju, dok je stanovnicima rečeno da „ostanu na sigurnom mestu“.

Ministarstvo odbrane zemlje juče je saopštilo da su četiri osobe poginule u iranskim napadima na Ujedinjene Arapske Emirate. Iran je pokrenuo odmazdne udare na mete širom Bliskog istoka nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zajednički napad u subotu, 28. februara.

Od tada, Ujedinjeni Arapski Emirati su zabeležili stotine raketa i skoro 1.500 dronova, od kojih je velika većina uništena, prema podacima Ministarstva odbrane.

Francuska poslala poruku Iranu: "Moraju napraviti velike ustupke i radikalno promeniti stav"

"Vlasti u Iranu moraju napraviti velike ustupke i radikalno promeniti stav", poručio je francuski ministar spoljnih poslova u ponedeljak, dan nakon što je Iran dobio novog vrhovnog vođu.

Celu vest pročitajte OVDE

Indija donela odluku o iranskim brodovima: Vlada tvrdi – to je bio pravi potez

Indija je odobrila zahtev Irana da tri njena broda pristanu u indijske luke, a dozvola je data 1. marta, rekao je u ponedeljak indijski ministar spoljnih poslova. Subrahmanjam Džaišankar je dodao da vlada veruje da je to bio „pravi potez“, prenosi Rojters.

Celu vest pročitajte OVDE

Američki predsednik govorio o okončanju operacije protiv Irana

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da će odluka o okončanju operacije protiv Irana biti doneta zajedno sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.

Celu vest pročitajte OVDE

Gust dim jutros iznad rafinerije u Bahreinu nakon napada

Gust dim se i dalje diže iznad rafinerije nafte Bapko u Bahreinu jutros. Prema vlastima, ljudi su povređeni i pričinjena je šteta u oblasti Sitre nakon napada iranskog drona. Bapko je glavna rafinerija nafte u zemlji.

Sve ovo dolazi nakon što je iranski predsednik tokom vikenda obećao da će napadi na zemlje Zaliva prestati. Ali izveštaji o novim napadima u regionu i dalje pristižu.

Turska šalje borbene avione na Kipar

Turska planira da u ponedeljak premesti šest borbenih aviona F-16 na severni Kipar, javila je televizija NTV. Pozivajući se na zvaničnika civilnog vazduhoplovstva iz samoproglašene Turske Republike Severni Kipar, u izveštaju se navodi da je cilj poteza jačanje odbrane.

Dron je prošle nedelje pogodio britansku vazduhoplovnu bazu dok se rat između Irana i SAD i Izraela zaoštravao. Izvor iz turskog ministarstva odbrane rekao je u subotu da se razmatra raspoređivanje aviona.

Amerika je naredila evakuaciju osoblja iz Saudijske Arabije

Vlada SAD je danas naredila nebitnim vladinim službenicima da napuste Saudijsku Arabiju dok se rat u koji je uključen Iran širi Bliskim istokom, podižući cene nafte iznad oko 102 evra po barelu i izazivajući rasprodaju na azijskim tržištima.

Ambasada SAD u Rijadu je navela povećane rizike zbog oružanih sukoba, terorizma i raketnih i bespilotnih napada iz Jemena i Irana. To je prva takva naredba o odlasku koju je Vašington izdao u Saudijskoj Arabiji od početka rata.

Naftna kompanija u Bahreinu proglasila je „višu silu“ zbog napada. Šta je to?

Bahreinska državna naftna kompanija, Bapko, proglasila je stanje više sile za svoje snabdevanje nakon što je Iran napao jedinu rafineriju nafte u zemlji, prema izveštajima medija. Ovaj potez usledio je nakon sličnih poremećaja u regionu; prošle nedelje, Katar, inače najveći proizvođač tečnog prirodnog gasa u Zalivu, obustavio je rad svojih postrojenja u ponedeljak, a zatim je u sredu proglasio višu silu za izvoz gasa. Ovim pravnim potezom, kompanije se oslobađaju svojih ugovornih obaveza prema svojim kupcima zbog vanrednih okolnosti.

Šta to znači?

Proglašenje „više sile“, poznate u međunarodnom pravu kao viša sila, predstavlja aktiviranje ugovorne klauzule koja oslobađa strane odgovornosti u slučaju nepredviđenih i neizbežnih događaja van njihove kontrole. U kontekstu naftne industrije i aktuelnih sukoba, to je ključni odbrambeni mehanizam za kompanije poput bahreinskog Bapkoa ili katarskih energetskih giganata. Kada kompanija proglasi višu silu, ona zvanično obaveštava svoje partnere da zbog spoljnih faktora, u ovom slučaju ratnih operacija i napada na infrastrukturu, privremeno nije u mogućnosti da isporuči dogovorenu robu.

Ovim se izbegavaju ogromne finansijske kazne i zahtevi za naknadu štete sa kojima bi se kupci inače mogli suočiti zbog neizvršenja ugovora. Da bi se neki događaj pravno priznao kao viša sila, mora biti vanredan, nepredvidiv u vreme zaključenja ugovora i nemoguć za sprečavanje, što direktni vojni napadi na proizvodne objekte svakako jesu.

Tramp razmatra potez koji bi mogao da promeni situaciju u Iranu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp razmatra mogućnost slanja specijalnih jedinica u Iran kako bi zaplenile visoko obogaćeni uranijum, a zbog zabrinutosti da je skladište premešteno, navode za Blumberg zvaničnici upoznati sa diplomatskim planovima.

Celu vest pročitajte OVDE.

„Novi ajatolah se suočava sa egzistencijalnom krizom“

Modžtaba Hamnei, koji je nasledio svog oca Alija Hamneija kao novi vrhovni vođa Irana, biće tvrdokorni dok preuzima zemlju koja se suočava sa neviđenom krizom, rekao je bivši američki ambasador u regionu. Gari Grapo, bivši američki ambasador u Omanu, rekao je da je Modžtaba Hamnei izgubio oca i neke članove svoje uže porodice u američkim i izraelskim napadima.

„Možemo odbaciti svaku pomisao da ćemo dobro početi sa ovom osobom“, rekao je Grapo, koji je takođe bio zamenik šefa američke diplomatske misije u Saudijskoj Arabiji, za CNN u nedelju.

„On je definitivno tvrdokorni i suočava se sa onim što smatram istinskom egzistencijalnom krizom koju zemlja nije doživela u svojih 47 godina postojanja“, dodao je, misleći na period od osnivanja Islamske Republike 1979. godine. Grapo je opisao Modžtabu Hamneija kao „veoma moćnu osobu“ iako nikada ranije nije obavljao nikakvu zvaničnu funkciju. „On je moćan jer je vodio kancelariju svog oca... to je uporedivo sa pozicijom šefa kabineta, sa pristupom obaveštajnim podacima, ekonomskoj i bezbednosnoj politici i, naravno, svim političkim i verskim pitanjima“, rekao je.

Trampovi izaslanici putuju u Izrael

Izaslanici američkog predsednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof i Džared Kušner, planiraju da otputuju u Izrael u utorak i sastanu se sa izraelskim premijerom Bendžaminom Netanjahuom, javio je reporter Aksiosa. Barak Ravid na Platformi X izjavio je da se informacija zasniva na rečima „američkog zvaničnika i izvora upoznatog sa situacijom“. Plan još nije zvanično potvrđen.

Hezbolah tvrdi da se bori protiv Izraela u Libanu

Hezbolah je danas objavio da se bori protiv izraelskih snaga koje su se iskrcale u istočnom Libanu helikopterima preko sirijske granice, u drugoj takvoj operaciji od početka najnovijeg sukoba sa Izraelom. Hezbolah je saopštio da je otkrio „infiltraciju približno 15 neprijateljskih izraelskih helikoptera“ koji su došli sa sirijske strane granice u istočni Liban, područje gde grupa ima snažan uticaj.

Grupa koju podržava Iran objavila je da su njeni borci „delovali protiv helikoptera i infiltriranih snaga odgovarajućim oružjem“ i da je sukob još uvek u toku, javlja AFP. Libanska državna novinska agencija je ranije izvestila da su „izbili žestoki sukobi... prema obodu grada Nabi Šit kako bi odbili izraelske snage koje su izvršile helikoptersko sletanje u to područje“. Dva zvaničnika Hezbolaha u regionu Beka, gde se nalazi Nabi Šit, rekli su AFP-u da je oboren izraelski helikopter.

Izraelska vojska još nije komentarisala incident. Ovo je druga takva operacija nakon operacije izraelskih komandosa u Nabi Šitu i okolnim područjima tokom noći sa petka na subotu, u kojoj nisu pronađeni posmrtni ostaci Rona Arada, pilota koji se vodi kao nestao od 1986. godine. Tri libanska vojnika i 41 stanovnik doline Beka poginuli su u borbama, prema saopštenjima libanske vojske i ministarstva zdravlja. Među izraelskim vojnicima nije bilo povređenih.

Eksplozije odjekuju u Teheranu

Jutros su se u Teheranu čule snažne detonacije, koje su verovatno rezultat vazdušnih napada, javlja ekipa CNN-a iz iranske prestonice. Eksplozije su odjeknule ubrzo nakon zore i čini se da dolaze iz jugozapadnog dela grada, prema rečima novinara na terenu.

Gust crni dim se nadvija nad Teheranom dok požari iz uništenih rezervoara za naftu i dalje gore nakon jakih vazdušnih napada na nekoliko skladišta nafte u gradu kasno u subotu. CNN u Iranu posluje uz dozvolu iranske vlade, kako je propisano lokalnim propisima, ali zadržava punu uredničku kontrolu nad onim što objavljuje.

Kineski izaslanik posetio Saudijsku Arabiju

Specijalni izaslanik kineske vlade za Bliski istok, Žaj Džun, posetio je Saudijsku Arabiju u okviru posredovanja Pekinga u ratu između SAD, Izraela i Irana, rekavši da je Kina spremna da sarađuje sa Rijadom kako bi uložila „nepokolebljive napore za očuvanje mira i stabilnosti u regionu Zaliva“.

Žaj, koji je opisao Kinu kao „dobrog prijatelja i partnera Saudijske Arabije“, razgovara sa saudijskim ministrom spoljnih poslova Fajsalom bin Farhanom el Saudom i generalnim sekretarom Saveta za saradnju zemalja Zaliva, Džasemom el Budajvijem. Na sastanku sa princom Fajsalom u ponedeljak, Žaj je izrazio „duboku zabrinutost zbog trenutnih tenzija u regionu“ i rekao da suverenitet, bezbednost i teritorijalni integritet zemalja Zaliva ne smeju biti narušeni i da „svaki napad na nevine civile i nevojne ciljeve treba osuditi“. Žaj je takođe ponovio poziv Pekinga na „neposredni prekid vojnih operacija“.

G7 razmatra puštanje nafte iz rezervi

Ministri finansija grupe G7 danas će razgovarati o zajedničkom puštanju nafte iz rezervi za vanredne situacije koje koordinira Međunarodna agencija za energiju, piše Fajnenšel tajms. Tri zemlje G7, uključujući SAD, do sada su podržale tu ideju, dodaje FT, nakon što je rat između SAD i Izraela s jedne i Irana s druge strane doveo do naglog rasta cena sirove nafte.

Veliki požar u najvećoj rafineriji u Bahreinu

Snimci koji kruže društvenim mrežama i koje je geolocirao CNN prikazuju veliki požar i gust dim iz industrijske zone u kojoj se nalazi bahreinska nacionalna naftna kompanija BAPCO u Rifi. Nije jasno šta je izazvalo požar niti da li je uticao na rad postrojenja ili osoblje, a CNN je kontaktirao BAPCO za komentar.

Bahreinske vlasti su ranije objavile da je najmanje 32 osobe povređeno, od kojih četiri teško, kada su iranski napadi dronova pogodili grad Sitru, koji se nalazi oko 6 kilometara od industrijske zone.

Another angle of the fire currently burning at the Bahrain Petroleum Company (BAPCO), following an attack this morning by Iran. pic.twitter.com/lQvcSjQjZf — OSINTdefender (@sentdefender) March 9, 2026

Južna Koreja ograničava cene goriva

Južna Koreja je objavila da će prvi put za skoro 30 godina ograničiti domaće cene goriva zbog rasta cena energije. Predsednik Li Dže-Mjung je na hitnom sastanku kabineta rekao da će vlada „brzo i odlučno uvesti“ sistem maksimalnih cena naftnih derivata. Zemlja je u velikoj meri zavisna od uvoza za skoro sve energente, sirovine i poljoprivredne proizvode.

Iran poziva ljude da se okupe kako bi položili zakletvu novom lideru

Iran je pozvao građane da se danas okupe širom zemlje kako bi položili zakletvu na vernost novom vrhovnom vođi Modžtabi Hamneiju. Iranski Savet za koordinaciju islamske propagande pozvao je javnost da se okupi „istovremeno širom zemlje“ u 15 časova po lokalnom vremenu i „izjavi svoj bajat“, odnosno zakletvu vernosti, objavila je državna novinska agencija IRNA. U glavnom gradu Teheranu, glavni skup će se održati na centralnom gradskom trgu Enkelab, objavila je IRNA.



Novi napadi širom Bliskog istoka Zemlje na Bliskom istoku izveštavaju o novim vazdušnim napadima u ponedeljak ujutru. Iran Izraelska vojska je jutros objavila da je pokrenula novi talas napada na centralni Iran. Nekoliko sati nakon što je Iran imenovao novog vrhovnog vođu, Iranska revolucionarna garda je objavila nova lansiranja raketa. Liban Izraelska vojska je takođe objavila da je jutros napala infrastrukturu Hezbolaha u glavnom gradu Bejrutu. Snimci novinske agencije Rojters pokazuju dim koji se diže iz južnih predgrađa grada. Odvojeno, snimci prikazuju požar u hotelu Ramada u Bejrutu i ​​oštećenje stana u hotelu nakon izraelskog napada. Ovo dolazi nakon što je izraelska vojska objavila da je izvršila napad u Bejrutu tokom noći u kojem je ubijeno nekoliko visokih komandanata Kuds snaga Iranske revolucionarne garde. Bahrein Najmanje 32 osobe su povređene, od kojih četiri teško, kada su iranski napadi dronova pogodili naselje Sitra u ranim jutarnjim satima, rekao je Nacionalni komunikacioni centar kraljevine za CNN. Među povređenima su bila deca u napadima koji su ciljali stambena područja u blizini energetske infrastrukture, prema NCC-u. Ujedinjeni Arapski Emirati Ekipa CNN-a u Abu Dabiju čula je jutros glasne eksplozije i rekla da su to jedni od najglasnijih pucnjeva koje su čuli od početka rata. Ministarstvo odbrane zemlje saopštilo je da su zvuci rezultat presretanja „balističkih raketa“ od strane sistema protivvazdušne odbrane, dok su borbeni avioni presreli dronove i krstareće rakete. Saudijska Arabija Četiri drona koja su letela ka naftnom polju Šajbah, jednom od najvećih u regionu, presretnuta su i uništena u pustinji Rub al Kali jutros, objavilo je Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije na Platformi X. Kuvajt Kuvajtska nacionalna garda oborila je dron rano jutros „na jednoj od lokacija pod svojom zaštitom“. Snage su saopštile da su oborile dron „kao deo napora da obezbede vitalne objekte“. Katar Oružane snage presrele su raketni napad jutros, objavilo je Ministarstvo odbrane u objavi na Platformi X.

Bivši politički zatvorenik: Iran neće promeniti svoj antiamerički stav

Iranski režim neće promeniti svoj antiamerički stav pod novim vrhovnim vođom Modžtabom Hamneijem, naučnik i bivši politički zatvorenik u Iranu, rekao je za CNN. Kian Tadžbakš, američko-iranski državljanin koji je 2009. godine osuđen na zatvorsku kaznu zbog niza optužbi za bezbednost, takođe je rekao da veruje da će „iranski režim nastaviti represiju nad sopstvenim narodom“.

„Iranski revolucionarni gardijski korpus i novi vrhovni vođa su neumoljivi protiv Sjedinjenih Država i Izraela“, rekao je, sećajući se iskustva kada mu je rečeno da su Amerikanci neprijatelji i da ga smatraju „izdajničkim Irancem“. „Zato mi izbor novog vrhovnog vođe govori da režim neće preispitati svoj antiamerički stav“, dodao je. Naučnik je rekao da režim ostaje čvrsto na vlasti u zemlji uprkos udarcima koje je njegovo rukovodstvo pretrpelo i upozorio je građane da ne izlaze na proteste.

Dodao je da ne vidi prostor za promene u kratkom roku. „Ako ova vojna operacija potrese režim, moguće je da se takva prilika ukaže narodu Irana“, rekao je on. Iran je imenovao Modžtabu Hamneija, sina ubijenog vladara Alija Hamneija, za novog vrhovnog vođu. Ranije ove godine, vlasti su brutalno ugušile antivladine proteste, ubivši hiljade ljudi.

Najmanje 32 povređene u napadu iranskog drona na Bahrein, javlja državna novinska agencija

Najmanje 32 osobe su povređene u Bahreinu nakon napada iranskog drona u blizini prestonice, javila je državna Bahreinska novinska agencija.

U izveštaju, pozivajući se na ministarstvo zdravlja, navodi se da su svi povređeni državljani Bahreina, uključujući 17-godišnju devojčicu koja je zadobila teške povrede glave i oka, dok je najmlađa povređena osoba dvomesečna beba. Četiri povređene su u „teškom stanju“, dodaje se u izveštaju, uključujući decu kojoj je potrebna operacija.

Foks njuz: Tramp nije zadovoljan novim ajatolahom

Predsednik SAD Donald Tramp „nije zadovoljan“ imenovanjem Modžtabe Hamneija za novog vrhovnog vođu Irana, prema emisiji Foks njuza. Voditelj Brajan Kilmid rekao je da je razgovarao sa predsednikom nakon objave, koji mu je rekao: „Nisam zadovoljan.“ Kilmid nije pružio dalje detalje o razgovoru, a Tramp se još nije javno oglasio.

Tramp: Netanjahu i ja ćemo zajedno odlučiti

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da će odluka o tome kada će se završiti rat sa Iranom biti „zajednička“ i da će je doneti sa premijerom Benjaminom Netanjahuom, izveštava „The Times of Israel“. U kratkom telefonskom intervjuu, predsednik SAD je takođe tvrdio da bi Islamska Republika uništila Izrael da on i Netanjahu nisu bili na vlasti. Rekao je: „Iran je nameravao da uništi Izrael i sve oko njega...

Radili smo zajedno. Uništili smo zemlju koja je želela da uništi Izrael.“ Predsednika SAD su pitali da li će sam odlučiti kada će se rat sa Iranom završiti ili će Netanjahu imati reč u tome. „Mislim da je to zajednička odluka... donekle. Razgovarali smo. Doneću odluku u pravo vreme, ali sve će se uzeti u obzir“, rekao je.

Na pitanje da li bi Izrael mogao da nastavi rat nakon što SAD odluče da obustave svoje napade, Tramp je odbio da spekuliše, pre nego što je dodao: „Ne mislim da će to biti potrebno.“

IRGC lansirala rakete na Bliski isttok sa natpisom "na usluzi" Modžtabu Hamneiju

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je fotografije na kojima se vide natpisi na raketama koje su lansirane prema ciljevima na Bliskom istoku, koji se odnose na novoizabranog vrhovnog vođu, ajatolaha Modžtabu Hamneija, u operaciji čiji se naziv odnosi na šiitski islam, prenosi Iranintl.

IRGC je objavio lansiranje novog talasa napada na zemlje Bliskog istoka dronovima i raketama na tečno i čvrsto gorivo, među kojima su "Horamšahr", "Fatah" i "Heibar", u operaciji pod kodnim nazivom "Aliyyan waliyy Allah".

Fraza se odnosi na šiitsko verovanje da je prorok Muhamed imenovao svog zeta Alija za svog zakonitog naslednika, nakon bitke kod Gadira, dok je iranski napad uglavnom usmeren na sunitske zemlje. Iranski državni mediji objavili su i fotografiju rakete sa natpisom "Labbajk, Sejed Mojtaba" (Na usluzi Sejed Modžtaba), što je izgledalo kao prikaz vojne zakletve vernosti novom vrhovnom vođi.

Modžtaba Hamnei izabran je juče za novog vrhovnog vođu Irana, nakon smrti svog oca, prethodnog ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen 28. februara, prvog dana američko-izraelskih napada na Iran.

Iran pokrenuo prvi raketni napad na Izrael pod novim ajatolahom

Teheran je pokrenuo svoj prvi raketni napad na Izrael pod novim vrhovnim vođom Modžtabom Hamneijem, objavila je državna televizija IRIB na svom Telegram kanalu.

Objavljena fotografija prikazuje raketu sa natpisom: „Na usluzi, Sejed Modžtaba“.

Saudijska Arabija: Iran bi mogao biti najveći gubitnik

Saudijska Arabija je upozorila da bi Iran mogao biti „najveći gubitnik“ ako nastavi napade na arapske države. U saopštenju Ministarstva spoljnih poslova, saudijske vlasti su odbacile izjavu iranskog predsednika Masuda Pezeškijana da je Teheran prestao sa napadima na zemlje Persijskog zaliva.

„Kraljevina potvrđuje da iranska strana nije sprovela tu izjavu u delo, ni tokom govora iranskog predsednika niti nakon njega“, navodi se u saopštenju. Dodaje se da Iran nastavlja svoje napade „na osnovu lažnih izgovora bez ikakve stvarne osnove“.

Saudijska Arabija je takođe upozorila da takvi napadi predstavljaju dalju eskalaciju koja bi mogla imati ozbiljne posledice po odnose u regionu, kako sada tako i u budućnosti.

