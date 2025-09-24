KARLOS ALKARAZ GA IZLUDEO! Janik Siner otkrio veliku tajnu Kinezima

Drugi teniser sveta Italijan Janik Siner rekao je danas da je počeo da prilagođava svoju igru, kao što je obećao da će uraditi posle poraza u finalu Ju Es opena od Španca Karlosa Alkarasa.

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

"Od početka sezone mnogo smo razmišljali kako da se takmičim sa Alkarasom", rekao je Siner na konferenciji za novinare na turniru u Pekingu.

Siner će na početku igrati protiv Marina Čilića iz Hrvatske i to će biti njegov prvi turnir od Ju Es opena i poraza u finalu od Alkarasa 2:6, 3:6, 6:1, 4:6, početkom septembra.

Italijanski teniser, koji je posle tog poraza izgubio prvo mesto na ATP listi, rekao je da zajedno sa svojim trenerima Darenom Kejhilom i Simoneom Vanjocijem menja mnoge stvari u igri.

"Broj neiznuđenih grešaka koje trenutno pravim je nešto veći, ali nadam se da će se to poboljšati", naveo je četvorostruki grend slem šampion.

Siner je svog velikog rivala Alkarasa pobedio u finalu Vimbldona i na neki način se osvetio za poraz u finalu Rolan Garosa, u kome nije iskoristio tri meč lopte.

Alkaras ga je pobedio u finalu Ju Es opena i osvojio šesti grend slem, a posle tog poraza Siner je rekao da žali jer je igrao predvidivo.

"Tokom turnira uvek sam ponavljao iste stvari, nisam koristio servis volej, nisam koristio mnogo drop šot udaraca. Protiv Alkarasa morate da izađete iz zone udobnosti. Zato ću od sada pokušati da napravim neke promene, da budem malo nepredvidiviji, čak iako to znači da ću izgubiti neke mečeve", rekao je Siner.

